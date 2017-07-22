Nokia выпустила 55-дюймовую модель Smart TV в декабре прошлого года. В прошлом месяце компания представила 43-дюймовую модель. Теперь на рынке появился 65-дюймовый умный телевизор бренда.
Nokia 65-дюймовый Smart TV, как следует из самого названия, поставляется с 65-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения экрана 4K Ultra HD. Дисплей также оснащен несколькими другими функциями для улучшения качества работы, включая ИИ, широкую цветовую гамму и Dolby Vision. Он имеет угол обзора 178 градусов и поддерживает яркость 480 нит наряду с контрастностью 1100:1.
Под капотом устройства процессор PureX с 4 ядрами Cortex A53, работающими на тактовой частоте 1,1 ГГц, а также графическим процессором Mali 450-MP4. На борту 2,25 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Варианты подключения устройства включают Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, три порта HDMI и по одному порту USB 2.0, USB 3.0 и Ethernet. Как и другие смарт-телевизоры марки Nokia, этот тоже работает под управлением Android 9 TV.
Телевизор поддерживает работу Google Assistant, который позволяет управлять телевизором с помощью голосовых команд. Там также есть встроенный Chromecast, и возможность загрузки дополнительных приложений из Play Store. Что касается аудио, то 65-дюймовый Smart TV Nokia оснащен 24-ваттными нижними динамиками со звуком от JBL. Он также имеет поддержку Dolby Audio и DTS TruSurround для иммерсивного аудио опыта.
65-дюймовый 4K LED Smart TV от Nokia оценивается в $870 (63 000 руб.) и будет доступен для покупки с 6 августа.
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