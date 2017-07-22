Microsoft Flight Simulator 2020 позволяет совершать полеты в условиях реальной погоды
31 июля 2020, 21:12
В Интернете появились новые сюжеты геймплея Microsoft Flight Simulator 2020, которая сейчас находится на этапе заключительного бета-тестирования. Первое впечатление тех, кто уже попробовал игру в действии - много новых красивых видов, ощущение реальности полетов с учетом реальных текущих условий, а также много новых признаков дальнейшего развития самого игрового движка.
Компьютерная игра в жанре авиасимулятора Microsoft Flight Simulator разрабатывается французской компанией Asobo Studio. В симуляторе представлена вся поверхность Земли, включая все страны мира, города и аэропорты. 3D-объекты отображаются с использованием технологии Microsoft Azure, текстуры и топографические данные берутся из Bing Maps, предоставляя доступ к более чем 2 петабайтам данных из облака.
Благодаря такой модели игры воссоздаются фотореалистичные и достоверные изображения местности, трёхмерные здания, деревья, объекты рельефа. Все элементы размещаются на нужных местах благодаря применению технологии процедурной генерации, фотограмметрии и машинного обучения.
Новые сюжеты отражают общую концепцию развития уникального игрового продукта: стать близким к реальности, в том числе отражая все изменения, происходящие наяву.
Благодаря такому подходу, Microsoft Flight Simulator нравится не только любителям авиации и желающим освоить технику пилотирования самолетов. В новой концепции игра привлекает любителей путешествий. Она позволяет им увидеть с высоты те места, которые они собираются посетить, или снова побывать в виртуальном путешествии там, где они уже успели побывать раньше. Новый ракурс с высоты придает ощущение новизны впечатлений.
В симуляторе сейчас представлены 37 тысяч аэропортов, 80 из которых проработаны до уровня создания высококачественной графики. Новые сюжеты, которые стали доступны, показывают полеты на двух авиалайнерах - Boeing 747 и Airbus A320 Neo. В сюжетах подчеркивается большое внимание к деталям при воссоздании кабины самолетов, высокое качество изображений для окружающей местности.
Новая версия Microsoft Flight Simulator 2020 для платформы настольных ПК выходит 18 августа. Игра появится в магазине Microsoft и в Steam. Премьера на Xbox One состоится позже.
Яркие и подробные пейзажи с более чем 1,5 млрд зданий, 2 трлн деревьев, горами, дорогами, реками и многим другим.
Живой мир отражает реальных трафик перемещения животных, птиц, изменения погоды в реальном времени.
Высоко детализированные самолеты. Каждый самолет включает в себя детализированные и точные кабины с реалистичными приборами.
Динамическая погода - новый погодный движок позволяет пользователям включать режим живой погоды, чтобы получать информацию о погоде в реальном времени, включая точную скорость и направление ветра, температуру, влажность, дождь и многое другое.
Новый режим New Day & Night Engine помогает совершить испытательный полет в любое время дня и года с учетом ночного VFR, визуальных правил полета, навигации.
Аэродинамическое моделирование позволяет получить действительно реалистичный опыт.
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