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Немецкая компания XMG объявила о проблемах с поставками чипов AMD Ryzen 7 4800H

04 августа 2020, 10:26


Известный немецкий игровой бренд XMG, работающий под управлением компании Schenker Technologies и выпускающий высокопроизводительные ноутбуки и ПК, объявил через социальную сеть Reddit, что испытывает сейчас серьезные ограничения, связанные с поставками процессоров AMD Ryzen 7 4800H.

В частности, сообщается о возникшей у них задержке с поставками крупной партии этих новых процессоров AMD, которая должна была произойти в августе, но отложена к концу сентября, причем это - ожидаемая дата, а не фактически подтвержденная.

Немецкая компания XMG объявила о проблемах с поставками чипов AMD Ryzen 7 4800H


В сложившейся ситуации компания предлагает ряд альтернативных решений для своих пользователей, если они не готовы ждать столько времени из-за задержек и уже задумываются о другом выборе. Например, им предлагается выбрать менее мощный чип; например, произвести замену на AMD Ryzen 4600H. Другой вариант - перейти на другого производителя и выбрать другой процессор, например, Intel Core i7-10750H. Предлагается также заменить свой выбор на менее мощную батарею и перейти, скажем, с 62 Втхч до 46 Втхч. Последний вариант - полный возврат средств.




Со слов производителя, нынешние задержки были вызваны, в частности, повышением спроса на процессоры AMD Ryzen 4800H. По мнению компании, рост спроса произошел не только со стороны частных покупателей, но и со стороны некоторых ведущих брендов-сборщиков, имеющих значительную долю на рынке ODM. По мнению экспертов XMG, речь идет, по-видимому, о росте популярности процессоров AMD серии 4000 по сравнению с Intel, что стало результатом технологического рывка, предпринятого в последнее время компанией AMD.

Высказывается также предположение, что ограничение поставок могло быть вызвано пандемией COVID-19, которая по-прежнему вызывает напряженность в сфере логистики и поставок по всему миру.



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