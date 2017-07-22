AMD тихо добавила в свою линейку два новых мобильных процессора: AMD 3015e и AMD 3020e. Это 6-ваттные двухъядерные чипы Zen с графикой Vega 3. AMD 3015e оснащен двумя 14-нм ядрами Zen с многопоточностью, работающими на базовой частоте 1200 МГц с turbo-частотой 2300 МГц. Встроенный графический процессор Vega 3 работает на частоте 600 МГц, а чип может поддерживать память DDR4 1600 МГц.
AMD 3020e сохраняет те же два 14-нм ядра Zen, но теряет многопоточность. Базовая частота также равна 1200 МГц, но частота при разгоне увеличивается до 2600 МГц. Графический процессор Vega 3 также получает повышение до 1000 МГц вместе с добавлением поддержки памяти DDR4 2400 МГц.
Lenovo недавно представила два новых ноутбука, использующих AMD 3015e - Lenovo 100e 2-го поколения и 300e 2-го поколения. Lenovo 100e 2-го поколения оснащен 4 ГБ памяти DDR4, 64 ГБ eMMC, Wi-Fi 6, 11,6-дюймовым экраном 720p и операционной системой Windows 10. Lenovo 300e 2-го поколения имеет аналогичную сборку лишь с некоторыми конструктивными изменениями.
Новый процессор AMD 3015e, найденный в ноутбуках, должен работать на 20% быстрее Intel Celeron N4120. Lenovo 100e 2nd Gen и 300e 2nd Gen будут доступны в сентябре за $219 (16 000 руб.) и $299 (22 000 руб.) соответственно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".