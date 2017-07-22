ASUS Republic Of Gamers (ROG) объявила, что ее предстоящий 43-дюймовый игровой монитор станет первым в мире монитором, получившим сертификацию HDMI 2.1, пройдя все тесты совместимости и валидации, проведенные Allion Labs - международной компанией, специализирующейся на тестировании продуктов.
Новый монитор Asus ROG совместим с игровыми консолями следующего поколения, а HDMI 2.1 обеспечивает ему полную пропускную способность до 48 Гбит/с для поддержки визуальных эффектов 4K UHD (3840 x 2160) с переменной частотой обновления до 120 Гц.
Auto Low Latency также позволяет игровой консоли управлять режимом работы дисплея, определяя приоритетность низкой задержки или качества обработки в зависимости от контента. Allion Labs подвергла монитор строгим тестам Fixed Rate Link (FRL), включая Frl Electrical, FRL Pixel Decoding и FRL Protocol tests, чтобы подтвердить полную совместимость с предстоящими устройствами HDMI 2.1.
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