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Asus скоро представит первые в мире игровые мониторы c HDMI 2.1

05 августа 2020, 15:52




ASUS Republic Of Gamers (ROG) объявила, что ее предстоящий 43-дюймовый игровой монитор станет первым в мире монитором, получившим сертификацию HDMI 2.1, пройдя все тесты совместимости и валидации, проведенные Allion Labs - международной компанией, специализирующейся на тестировании продуктов.

Asus скоро представит первые в мире игровые мониторы HDMI 2.1


Новый монитор Asus ROG совместим с игровыми консолями следующего поколения, а HDMI 2.1 обеспечивает ему полную пропускную способность до 48 Гбит/с для поддержки визуальных эффектов 4K UHD (3840 x 2160) с переменной частотой обновления до 120 Гц.



Auto Low Latency также позволяет игровой консоли управлять режимом работы дисплея, определяя приоритетность низкой задержки или качества обработки в зависимости от контента. Allion Labs подвергла монитор строгим тестам Fixed Rate Link (FRL), включая Frl Electrical, FRL Pixel Decoding и FRL Protocol tests, чтобы подтвердить полную совместимость с предстоящими устройствами HDMI 2.1.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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