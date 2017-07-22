Корейская компания NoFan Computer, хорошо известная на рынке своими огромными, красивыми, медными, безвентиляторными радиаторами/кулерами, которые позволяют построить тихую машину при значительном тепловыделении (до 100 Вт), закрывается. Компания прекращает свою производственную деятельность.
Компания NoFan Computer хорошо известна не только пассивными моделями радиаторов, но и жидкостными моделями. Главный «конек» корейской компании - умение делать «бесшумные» радиаторы красиво и эффектно.
Многим знаком этот корейский производитель по легендарной модели радиатора CR-100A с диаметром 27 см. Он был выпущен в 2010 году, за ним последовали еще более легендарные модели CR-95C Copper и CR-95C Black Pearl в 2012 году. Эти три флагманских кулера для ЦП работали примерно одинаково и были, безусловно, лучшими безвентиляторными кулерами на рынке за всю историю.
CR-95C Copper
Секрет высокой эффективности безвентиляторных радиаторов NoFan Computer состоял в применении фирменной технологии ICEPIPE. Она предусматривала установку четырех тепловых трубок, которые подводились непосредственно к излучателю тепла - процессору, а также применением особой конструкции из радиально расположенных тонких капилляров.
Однако за успехом последовало безвременье. В 2013 году компания Nofan выпустила намного более слабый радиатор CR-80EH, где упор был сделан в сторону удешевления концепции.
С тех пор компания не выпускала новых пассивных кулеров и столкнулась с возросшей конкуренцией со стороны таких компаний, как Noctua и SilverStone. Это породило сложности для бизнеса.
Тем не менее компания, помня о своем головокружительном успехе в начале пути, держала возмутительно высокие цены, не уделяя при этом должного внимания выстраиванию дистрибуции. В результате NoFan Computer попала в затруднительное положение с развитием бизнеса, и теперь стало известно, что последний гвоздь в ее гроб был забит.
В отчете FanlessTech утверждается, что компания прекратила свою деятельность, что весьма вероятно, учитывая, что их сайт был закрыт, и остается только ограниченный запас продукции. Если кому-то нужен NoFan CR-80EH, то сейчас как раз последний шанс его приобрести, поскольку оставшиеся запасы распродаются.
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