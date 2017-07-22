Европейский релиз Phantasy Star Online 2 состоялся в 33 странах мира, в том числе в России. После восьми лет «американского» существования бесплатная ролевая моно- и многопользовательская мультяшная онлайн-игра Phantasy Star Online 2 стала доступна европейским пользователям, в том числе в России. Она была разработана и издана компанией Sega.
Ранее Microsoft объявляла, что готовится сделать эту игру доступной пользователям Microsoft Windows и игровых приставок Xbox 4. Однако все это время она оставалась доступной только с американских игровых серверов, сильно тормозящих если пытаться играть в нее из Европы. Теперь европейские игроки могут играть в нее без необходимости подключаться к американским серверам.
«Западный» релиз MMORPG Phantasy Star Online 2 охватил сразу 33 страны мира. Ранее загрузить клиент через Microsoft Store (PC, Xbox One) могли только жители Северной Америки, теперь таких ограничений больше нет.
Европейский релиз Phantasy Star Online 2 состоялся вместе с глобальным релизом игры в сервисе Steam (PC).
Phantasy Star Online 2 получает также масштабное обновление для Xbox One, Steam и Windows Store - четвертый сюжетный эпизод Episode 4. Оно включает в себя множество новых сюжетных миссий, срочных заданий, боевые арены, возможности повышения крафта и многое другое.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".