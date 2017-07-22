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Новый аккумулятор Anker PowerCore Play 6700 занял достойное место в ките для iPhone-геймеров

07 августа 2020, 17:08




Известный китайский производитель электроники, компания Anker выпустила портативный аккумулятор PowerCore Play 6700, рассчитанный, в первую очередь, на заядлых iPhone-геймеров. В отличие от noname-производителей, китайский бренд Anker хорошо известен на рынке производством качественной компьютерной и мобильной периферии. Его новый пауэрбанк выполнен в виде контроллера, что позволяет играть на iPhone длительными игровыми сессиями, получая часы дополнительной мощности.

Модель совместима с различными смартфонами продуктового ряда Apple, включая iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. Пауэрбанк отличается портативностью и эргономичностью. Она удачно сочетается в хвате с телефоном. Дизайн модели во многом заимствован у стандартных геймпадов, но, как отмечает производитель, «дает рукам удобное место для захвата во время игры».

Новый аккумулятор PowerCore Play 6700 занял достойное место в ките для iPhone-геймеров


Емкость аккумулятора, равная 6700 мАч, обеспечивает достаточную мощность. Она позволяет зарядить iPhone 11 примерно два раза до «полного бака», прежде чем потребуется перезарядка пауэрбанка.



Для зарядки PowerCore Play потребуется подключить прилагаемый кабель USB-C к USB-A. Его полная зарядка занимает около трех часов. PowerCore Play 6700 не поддерживает беспроводную зарядку.

Приятным дополнением является встроенный в аккумулятор вентилятор. Он помогает поддерживать охлаждение телефона во время длительных игровых сессий.

Если же геймер использует сторонний контроллер, то у PowerCore Play 6700 имеется для этого встроенная подставка - она позволяет установить смартфон перед собой, размещая его под идеальным углом обзора.

Единственная проблема ожидает только владельцев iPhone с портом Lightning. Им потребуется использовать собственный кабель, поскольку устройство поставляется только с кабелем USB-A - USB-C.

Цена на Amazon модели PowerCore Play 6700 составляет $35,99 с бесплатной доставкой Prime.



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