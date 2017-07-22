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Intel разработала процессор Intel Core i9-10910 эксклюзивно для Apple iMac

10 августа 2020, 13:35




Хотя Apple и объявила о готовности перейти на собственные ARM-процессоры для оснащения новых настольных систем iMac, компания до сих пор не отказывалась от намерения выпустить модели iMac и на базе процессоров Intel. Соответствующие разработки ведутся и со стороны Intel.

Недавно стало известно, о разработке Intel нового 10-ядерного процессора Core i9-10910, предназначенного эксклюзивно для Apple с целью оснащения будущей настольной системы iMac нового поколения.

Intel разработал процессор Intel Core i9-10910 эксклюзивно для Apple iMac


Новый процессор отличается рядом интересных характеристик, которые еще не встречались в подобных моделях ранее. Чип имеет базовую частоту 3,60 ГГц, что намного выше 2,90 ГГц у ее предшественника - процессора i9-10900. В то же время, наблюдается и другая особенность: максимальная частота турбо-разгона у новой модели снижена до 5,00 ГГц, тогда как у предшественника Core i9-10900 она составляла 5,20 ГГц (TVB max).



По слухам, тепловой пакет TDP новобранца также выше - 95 Вт, что дает его алгоритму управления больше возможностей для маневра с повышением частоты в случае турбо-разгона.

Intel разработал процессор Intel Core i9-10910 эксклюзивно для Apple iMac


Эти противоречивые «улучшения» требовали прояснения, стало лучше или наоборот. Интересное обнаружилось позднее в онлайн-базе данных Geekbench. Там появились материалы тестовых испытаний нового процессора Core i9-10910 в пакете Geekbench 5. Об их появлении появилось сообщение на Twitter-канале Leakbench.

При сравнении i9-10910 с i9-10900 обнаруживается, что новая модель обеспечивает 6,9% рост по тестам однопоточной производительности, но при этом на 9,6% отстает от i9-10900 в тестах на многопоточную производительность.

Такие результаты кажутся удивительными. Как правило развитие модельного ряда среди процессоров идет по пути снижения нагрузки при однопоточных операциях, но получение более высокой отдачи на многопоточных расчетах. Более логично было бы ожидать, что i9-10910 будет иметь более низкую однопоточную и более высокую многопоточную производительность.

Этот результат, как оценивают эксперты, был получен из-за того, что максимальная частота разгона у новой модели оказалась ниже.

Так, i9-10900 может выполнять однопоточные рабочие нагрузки на частотах до 5,20 ГГц, тогда как в распоряжении нового процессора i9-10910 доступен разгон только в пределах 5,00 ГГц. В то же время, новая модель, благодаря более высокому TDP (более высокому PL1) имеет больший маневр за счет запаса мощности при работе ядер в режиме максимальной производительности. Это должно проявляться в небольшом преимуществе над i9-10900 в многопоточной производительности.

Результат разнополярных условий налицо.

Смысл разработки нового процессора i9-10910, считают эксперты, по-видимому, заключается в предоставлении Apple варианта 10-ядерного кристалла Comet Lake, который macOS может использовать максимально эффективно, поскольку в нем, вероятно, отсутствует оптимизация для Turbo Boost Max 3.0 и Thermal Velocity Boost.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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