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Acer представила в России ноутбуки серии Nitro 5 для геймеров

10 августа 2020, 19:15




Компания Acer представила на российском рынке сразу три игровых модели из линейки Nitro: 17,3-дюймовый и два 15,6-дюймовых геймерских ноутбука Acer Nitro 5 (AN517-52, AN515-55 и AN515-44) для любителей требовательных современных игр.

Новые модели отличаются сдержанным и стильным дизайном, частотой обновления экрана до 144 Гц, временем отклика до 3 мс, а также отличным «железом», включая видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060, которое легко справится с современными играми и ожидаемыми хитами 2020 года. В продаже в России все три версии Nitro 5 появятся уже в третьем квартале.

Acer представила в России ноутбуки серии Nitro 5 для геймеров


Дизайн

Новые модели отличаются максимально тонкими рамками вокруг экрана при соотношении корпуса к экрану в 80%. Такой дизайн позволяет полностью сосредоточить внимание на происходящем в игре, а RGB-подсветка с 4 независимыми зонами либо красная светодиодная подсветка клавиатуры помогают с комфортом играть и набирать текст даже при слабом освещении.

Дисплей

Во всех трёх моделях применяется современная матрица IPS, которая обеспечивает отличные углы обзора (до 170° по горизонтали и вертикали) и максимальную яркость. При этом поддержка разрешения FullHD (1920х1080) гарантирует качественную детализацию изображения в играх, а разогнанное до 3 мс время отклика и высокая частота обновления экрана (144 Гц) устраняют размытие в движении и помогают мгновенно реагировать на внутриигровые события.

«Железо»

Новые Acer Nitro 5 -- это настоящие геймерские ПК в корпусе ноутбуков. В AN517-52 и AN515-55 возможна установка топовых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 с технологией трассировки лучей и процессоров Intel 10-го поколения вплоть до Intel CoreTM i7-10750H, а в AN515-44 -- NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и 8-ядерного AMD Ryzen 7 4800H. Все новинки оборудованы до 32 Гб ОЗУ DDR4, а для хранения данных и файлов предусмотрена установка до двух твердотельных накопителей с поддержкой RAID массива и жёсткого диска ёмкостью до 2 Тб.

Acer представила в России ноутбуки серии Nitro 5 для геймеров


Охлаждение

Nitro 5 оборудованы уникальной системой охлаждения с двумя вентиляторами и 4 воздуховодами. Благодаря технологии Acer CoolBoost эта система может повышать скорость вентиляторов на дополнительные 10%, и эффективность охлаждения видеокарты и процессора на 9% (по сравнению с автоматическим режимом), ПО NitroSense позволяет в реальном времени отслеживать все необходимые параметры работы ноутбука, включая скорость вентиляторов и температуру компонентов.



Звук

Большое внимание в новых ноутбуках было уделено созданию звука. Ноутбуки оборудованы мощными 2-ваттными динамиками и поддерживают технологию DTS:X Ultra для создания уникального трёхмерного звучания, которое помогает легко определить местоположение противников на карте. Поддерживается собственная технология Acer TrueHarmony для улучшения качества звука, а Acer Purified Voice, встроенная HD-камера и два микрофона позволят общаться с друзьями и товарищами по команде без лишних шумов и искажений.

Acer представила в России ноутбуки серии Nitro 5 для геймеров


Коммуникации

Для многопользовательских игр и подключения к Сети в Acer Nitro 5 используется сетевая карта Killer Ethernet E2600, которая при соответствующей настройке позволяет выдавать максимальный приоритет игровому трафику. За беспроводную связь отвечает адаптер Intel Wi-Fi 6 с поддержкой 2x2 MU-MIMO. Для работы с внешними мониторами и гаджетами есть сразу 4 порта USB 3.2 и порт HDMI 2.0.

Цены

Игровые ноутбуки Acer Nitro 5 AN517-52, AN515-55 и AN515-44 появятся на российском рынке в 3 квартале 2020 года по рекомендованным розничным ценам 65 990, 64 990 и 59 990 рублей соответственно.



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