На веб-сайте Samsung в России появились ссылки на страницы поддержки нового смартфона среднего класса Samsung Galaxy M51. Это является прямым доказательством того, что эта модель действительно существует на уровне полной готовности для массового запуска, и ее старт начнется с России.
Впервые о модели Galaxy M51 и ее скором появлении заговорили три месяца назад. THG.ru тоже сообщал об этом. Тогда стали известны основные детали его спецификации, сообщалось о получении сертификатов от Bluetooth SIG, FCC и Wi-Fi Alliance.
Ожидается, что Galaxy M51 будет представлять собой модифицированную версию Galaxy A51. Согласно предыдущим утечкам, устройство будет построено на чипсете Snapdragon 730 и получит 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт встроенной памяти и четыре тыльные камеры с 64-мегапиксельным первичным датчиком и 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также камеры с датчиком глубины и макросъемки.
Ранее также стало известно, что в смартфоне будет предусмотрен режим камеры Single Take, который позволяет снимать серию фотографий и видео с разных точек зрения и разыми фильтрами.
Предполагается, что Samsung могла отказаться для этой модели от применения OLED-экранов собственного производства и использовать OLED-экраны китайской компании CSOT. Эта шэньчжэньская компания China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd, принадлежащая TCL, является ведущим всемирным поставщиком модулей высокопроизводительных панелей.
Согласно китайским регуляторам 3C и Safety South Korea, ранее сообщалось, что Samsung Galaxy M51 станет первым телефоном компании, который будет поставляться с батареей емкостью 7000 мАч. Теперь сертификация FCC подтверждает, что этот телефон поддерживает и быструю зарядку мощностью 25 Вт. Кроме того, известно, что телефон поддерживает Bluetooth с LE, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi.
В некоторых тестах это устройство упоминалось как работающее под управлением Android 10.
Некоторую интригу с запуском создает только то, что страницы поддержки Galaxy M51 появились также на веб-сайте Samsung в Казахстане. Это позволяет сделать вывод, что модель с двумя SIM-картами обязательно будет запущена на этих двух рынках. Ранее сообщалось, что запуск Galaxy M51 должен был состояться в Индии еще в июле, но он был перенесен на сентябрь из-за ситуации с COVID-19.
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