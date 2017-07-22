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Intel подтвердила выпуск линейки процессоров Sapphire Rapids в 2021 году с поддержкой DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1

15 августа 2020, 16:53




На прошедшем недавно мероприятии Architecture Day 2020 компания Intel подтвердила намеченный запуск своей новой платформы процессоров Sapphire Rapids. Старт состоится в 2021 году. Главным отличительными особенностями новой платформы Sapphire Rapids станут поддержка памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0, нового механизма интерконнекта CXL 1.1, нового набора команд AMX, а также криптографическую защиту памяти на беза алгоритма DSA.

Платформа Sapphire Rapids

Ожидается, что процессоры новой платформы Sapphire Rapids станут основой для строительства будущих универсальных центров обработки данных следующего поколения. Важным аргументом для этого станет внедрение поддержки нового интерфейса интерконнекта CXL 1.1.

Кроме этого, Intel планирует выпустить OneAPI в конце этого года, который должен стать основным «документом», в котором будет «прописана» эталонная архитектура для построения экосистемы унифицированных ЦОДов.

Intel подтвердила выпуск линейки процессоров Sapphire Rapids в 2021 году с поддержкой DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1


В настоящее время Intel еще не обнародовала подробного описания для архитектуры Saphire Rapids. В то же время уже сейчас можно с достаточно высокой уверенностью сказать, что в ее основе будет широко применяться усовершенствованный 10-нм техпроцесс SuperFin. Новые продукты Intel придут на смену процессорам Ice Lake, выпускаемых на базе 10-нм техпроцесса Vanilla.

Новой функций станет сквозная поддержка механизма шифрования TME (Total Memory Encryption). Он служит для выстраивания полного, сквозного шифрования памяти,что обеспечит высокую уверенность в надежности используемых данных. Если кому-то удастся добраться до содержимого зашифрованной оперативной памяти, то в руках окажется лишь мусор.

Подобная функция шифрования уже реализована в решениях платформы Tiger Lake, поэтому считается прошедшей этап апробации.

Intel подтвердила выпуск линейки процессоров Sapphire Rapids в 2021 году с поддержкой DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1


Основой для нового механизма станет криптографический алгоритм DSA с использованием открытого ключа. Ключ будет применяться для создания электронной подписи, но не для шифрования. Подпись будет создаваться секретно, но ее проверка может быть публичной.

Переходя в будущем на Sapphire Rapids, Intel планирует конкурировать с AMD в двух ключевых направлениях: на росте производительности вычислительного ядра и за счет снижения совокупной стоимости владения из расчета на одно ядро.



QLC-память

Intel также подтвердила, что к концу 2020 года она планирует выпустить новую 144-слойную флеш-память 3D-HAND QLC. Она будет быстрее, чем в среднем по отрасли, и получит увеличение плотности размещения на 50% по сравнению с QLC третьего поколения, которую выпускает Intel. Новая память предназначена для новых унифицированных ЦОДов.

Новая платформа в целом будет конкурировать с линейкой AMD EPYC Genoa на базе Zen 4, которая также перейдет на новую платформу с сокетом SP5.

Intel подтвердила выпуск линейки процессоров Sapphire Rapids в 2021 году с поддержкой DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1




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