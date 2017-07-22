Два крупнейших пиратских стриминговых сайта - зарегистрированный из Калифорнии KissAnime.ru и зарегистрированный из Словакии KissManga.com - перестали работать. Как сообщают операторы, все размещенные на хостинге файлы были удалены правообладателями. Оспаривание и восстановление работы этих сайтов не предусмотрены.
По данным службы Alexa, сетевой ресурс KissAnime.ru до сегодняшнего дня являлся, пожалуй, самым посещаемым пиратским сайтом в мире. Это несмотря на то, что его хостинг предоставлялся американской компанией Cloudflare. По данным экспертов, исчезновение этого сайта затронуло миллионы пользователей - поклонников аниме. До сих пор KissAnime.ru и KissManga.com были двумя крупнейшими пиратскими сайтами в этих нишах, оба имели аудиторию в миллионы пользователей.
Родина аниме - это Япония, само аниме - это японская анимация. В отличие от мультфильмов, выпускаемых в других странах или интернациональными студиями и предназначенных в основном для просмотра детьми, аниме рассчитана, в первую очередь, на подростковую и взрослую аудитории. Именно благодаря расширению аудитории аниме оказалось очень популярно во всем мире.
Аниме отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. Аниме издается в форме телевизионных сериалов, а также фильмов, которые распространяются на различных носителях видео или предназначенных для кинопоказа. В последние годы особую популярность приобрел стриминговый показ аниме.
Отчасти всемирному успеху аниме способствовало именно пиратство. На некоторых из старейших торрент-сайтов были представлены категории «аниме», а сегодня в этой нише есть много специализированных порталов, контент которых является явно пиратским.
Но KissAnime.ru пользовался до сих пор исключительной популярностью. Если раньше его контент распространялся в основном на Японию, то в настоящее время это глобальное явление. По данным компании Muso.com, занимающейся отслеживанием пиратство в мире, KissAnime до сих пор являлся самым посещаемым пиратским сайтом в мире, опережая даже могущественный Pirate Bay.
Первые признаки тревоги подал сайт KissManga. Он выдал сообщение, что испытывает проблемы с технической поддержкой. На KissAnime появилось еще более тревожное уведомление: «Наши бета-серверы отключены правообладателями. Это может привести к закрытию веб-сайта. Ждите дальнейших объявлений, которые появятся после того, как будет принято решение».
В то же время, говорить о конкретных лицах, против которых выдвинуты обвинения, нельзя. Например, три года назад дистрибьютор аниме FUNimation получил повестку в суд США, где у него хотели выяснить, кто же на самом деле является оператором KissAmine.
Закрытие сайтов связывают с недавним принятием в Японии новых поправок к закону об авторском праве. Согласно этим обновленным законам, преследованию подлежат такие виды деятельности, как пиратство и сбор информации (индексация) или ссылок с сайтов. До сих пор индексация рассматривалась как законный вид бизнеса.