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Разработчики Xiaomi объяснили, как им удалось сделать OLED-телевизор Mi TV Lux прозрачным

19 августа 2020, 09:06




Недавно китайская компания Xiaomi представила инновационную модель телевизора - Mi TV Lux. Необычность состоит в том, что это прозрачный OLED-телевизор.

Анонс имел громкий успех благодаря очевидной привлекательности для потребителей - они сразу выделили эту модель на фоне остальных. Но была и другая сторона анонса: Xiaomi показала, что старается уйти от устоявшегося мнения, что компания просто копирует технологии более известных брендов, продавая их по заниженной цене. Сегодня Xiaomi показала, что пора взросления прошла, и теперь она готова разрабатывать и внедрять качественно новые, собственные технологии.

Xiaomi объяснила, как ей удалось сделать новый OLED-телевизор Mi TV Lux прозрачным


Для закрепления успеха Xiaomi поделилась некоторыми деталями разработанной ею конструкции прозрачного OLED-телевизора. Суть инновации, если говорить в общем, состоит в том, что разработчики нашли способ, как переместить компоненты, которые обычно располагаются на задней панели телевизора, в новое место, сделав заднюю панель как бы «несуществующей». Секрет, как рассказали представители Xiaomi, состоит в начинке, помещенной внутри круглой подставки для нового телевизора. Туда «переехали» компоненты, которые обычно располагаются на задней стенке телевизора, что не позволяло сделать ее прозрачной.



В основание нового телевизора Xiaomi встроены такие важные компоненты, как процессор, оборудование аудиоподсистемы и другие необходимые электронные компоненты, играющие важную роль в его работе. Из-за того, что при работе этих компонентов происходит выделение тепла, подставка снабжена хитроумной системой радиаторов, а ее поверхность усеяна вентиляционными отверстиями для конвективного охлаждения.

Xiaomi объяснила, как ей удалось сделать новый OLED-телевизор Mi TV Lux прозрачным


А теперь самое главное!

Дисплей телевизора построен на базе OLED-панели. Выбор в пользу OLED пал по причине того, что эта видеосистема может работать без задней подсветки. Если бы пришлось создавать прозрачный ЖК-телевизор, применяя технологию LCD, то разработчикам потребовалось бы искать источник для создания внешней подсветки. Тогда задача усложнилась бы в разы.

Xiaomi объяснила, как ей удалось сделать новый OLED-телевизор Mi TV Lux прозрачным


Однако, опытный пользователь может возразить, что технология OLED по своей природе не обеспечивает естественной прозрачности!

Именно здесь кроется главный секрет инновационного решения Xiaomi. Ее разработчики придумали уникальную матрицу RGBW.

Инновация заключается в применении уникального способа, при котором только половина панели покрывается пикселями, другая половина остается прозрачной. По своим размерам пиксели достаточно малы, поэтому их не видно на обычном расстоянии. Расстояния между пикселями также настолько крошечные, что их тоже невозможно разглядеть. В результате все сливается в единый «механизм прозрачности».

Идея напоминает тонирование стекол. Для этого в жидкое стекло добавляется пигмент из мелких частиц. Размеры пигмента настолько малы, что человек не видит их в отдельности. Он видит как сами частицы, так и прозрачное стекло между ними, которые сливаются в общий «фон». В результате стекло с добавленным пигментом остается прозрачным, но оно приобретает характерный цвет.

Теперь эта технология, но на качественно новом технологическом уровне, реализована разработчиками Xiaomi в их OLED-телевизоре Mi TV Lux.

Панель дисплея имеет 55-дюймовое стекло, прикрепленное к OLED-панели с помощью УФ-отверждаемого клея. Это стекло обеспечивает защиту OLED-панели. Телевизор имеет также тонкую металлическую рамку вокруг краев, что придает его конструкции необходимую жесткость.



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