Американская корпорация ViewSonic объявила о выпуске игрового монитора ViewSonic ELITE XG320U. Отличительные особенности нового монитора - трёхсторонний безрамочный дизайн, разрешение 4K (3840x2160) и частота обновления 144 Гц. Предоставлена возможность подключения по кабелю HDMI 2.1.
Новый игровой монитор ELITE XG320U имеет диагональ 32 дюйма и разрешение 3840x2160 пикселей (UHD). Частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Новая модель прошла сертификацию на соответствие требованиям AMD FreeSync Premium Pro, что отражает ее высокую точность при настройке яркости и предоставленную поддержку широкой цветовой гаммы. Геймеры могут рассчитывать на исключительное качество изображения в играх HDR.
Поддержка технологии PureXP и время отклика 1 мс (MPRT) способствует значительному снижению степени размытости движения. Монитор поддерживает стандарт VESA уровня DisplayHDR 600, что отражает возможность игры при расширенном динамическом цветовом диапазоне с максимально достижимой яркостью экрана 600 кд/м2. Цветовой охват соответствует уровню Adobe 99%.
Благодаря автоматическому режиму низкой задержки (ALLM) со временем отклика в 1 мс, геймеры получают преимущество перед оппонентами в онлайн-баталиях.
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