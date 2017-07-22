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Microsoft показала дизайн игровой консоли Xbox Series S и назвала ее цену

08 сентября 2020, 14:57




После анонса игровой приставки Xbox Series X в сети появилось множество слухов, что Microsoft не остановилась в развитии геймерского направления и работает над созданием более компактной и менее мощной игровой консоли нового поколения. Теперь тайна раскрыта. Microsoft подтвердила слухи, опубликовав твит, посвященный разработке новой консоли Xbox Series S.

Игровая консоль Xbox Series S - это младший брат Xbox Series X. Microsoft не стала тянуть резину и сразу же объявила цену будущей новинки - 299 долларов.

Объявление о готовящемся выпуске Xbox Series S появилось после того, как в сети всплыли утечки, размещенные пользователем @_h0x0d_ в Twitter. Он показал видео, на котором можно было сравнить две модели игровых консолей - Xbox Series S и Series X. Предлагалось оценить их дизайн и размеры.

Microsoft показала дизайн Xbox Series S и назвала ее цену - 299 долларов


В опубликованном видео можно было ясно почувствовать разницу в размерах двух консолей: «старший брат» Xbox Series S оказался более чем на 50% крупнее, готовящейся новинки Microsoft.



Что касается производительности Xbox Series S, то пока полной информации об этом нет. Однако, принимая во внимание разницу в размерах и учитывая, что Series X ориентирован на игры 4K/60 FPS, можно предположить, что новая модель Xbox Series S, скорее всего, будет нацелена на игры уровня 1080p/60 FPS.



Можно быть также уверенным, что новая консоль Series S будет работать с графическим процессором на основе архитектуры RDNA AMD. Непременно стоит ожидать внутри и использования модулей NVMe, за которыми сейчас прочно закрепилась репутация «супермодных и супербыстрых накопителей».

Microsoft пообещала, что не будет сильно томить геймеров и скоро раскроет более подробную информацию.

Эксперты отмечают, что новая модель Xbox Series S совпадает по своей цене 299 долларов со стартовой ценой текущего поколения Xbox One S. Если Microsoft будет придерживаться той же ценовой стратегии, более мощная Series X нового поколения, вероятно, будут стоить 499 долларов.

По слухам, анонс состоится 10 ноября.



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