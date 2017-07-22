После анонса игровой приставки Xbox Series X в сети появилось множество слухов, что Microsoft не остановилась в развитии геймерского направления и работает над созданием более компактной и менее мощной игровой консоли нового поколения. Теперь тайна раскрыта. Microsoft подтвердила слухи, опубликовав твит, посвященный разработке новой консоли Xbox Series S.
Игровая консоль Xbox Series S - это младший брат Xbox Series X. Microsoft не стала тянуть резину и сразу же объявила цену будущей новинки - 299 долларов.
Объявление о готовящемся выпуске Xbox Series S появилось после того, как в сети всплыли утечки, размещенные пользователем @_h0x0d_ в Twitter. Он показал видео, на котором можно было сравнить две модели игровых консолей - Xbox Series S и Series X. Предлагалось оценить их дизайн и размеры.
В опубликованном видео можно было ясно почувствовать разницу в размерах двух консолей: «старший брат» Xbox Series S оказался более чем на 50% крупнее, готовящейся новинки Microsoft.
Что касается производительности Xbox Series S, то пока полной информации об этом нет. Однако, принимая во внимание разницу в размерах и учитывая, что Series X ориентирован на игры 4K/60 FPS, можно предположить, что новая модель Xbox Series S, скорее всего, будет нацелена на игры уровня 1080p/60 FPS.
Можно быть также уверенным, что новая консоль Series S будет работать с графическим процессором на основе архитектуры RDNA AMD. Непременно стоит ожидать внутри и использования модулей NVMe, за которыми сейчас прочно закрепилась репутация «супермодных и супербыстрых накопителей».
Microsoft пообещала, что не будет сильно томить геймеров и скоро раскроет более подробную информацию.
Эксперты отмечают, что новая модель Xbox Series S совпадает по своей цене 299 долларов со стартовой ценой текущего поколения Xbox One S. Если Microsoft будет придерживаться той же ценовой стратегии, более мощная Series X нового поколения, вероятно, будут стоить 499 долларов.
По слухам, анонс состоится 10 ноября.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".