Предстоящая серия новых смартфонов Huawei Mate 40 будет первыми в линейке мобильных устройств китайского вендора, где планируется устанавливать еще не анонсированный чипсет Kirin 9000. До сих пор се эксперты были уверены, что речь идет о неком новом чипсете Kirin 9000, который Huawei планирует выпустить, оказавшись в жестких рамках санкций со стороны США. Но как оказалось, новый чипсет будет представлен не одной, а сразу двумя моделями серии Kirin 9000.
Ситуацию прояснил в Twitter пользователь по имени Teme (@ RODENT950). Он заявил, что серия Kirin 9000 будет состоять из двух процессоров: Kirin 9000 и Kirin 9000E.
Модель Kirin 9000E будет отличаться от Kirin 9000 менее высокой производительностью. Исходя из такой раскладки, процессор Kirin 9000 будет относиться к моделям высшего класса, а Kirin 9000E к моделям классом ниже. Эта информация не проверена. Поэтому она требует официального или экспертного подтверждения.
В прошлом году Huawei анонсировала также два флагманских чипсета - Kirin 990 и более мощный Kirin 990 5G. Основное различие между ними состояло в том, что в модель Kirin 990 5G был добавлен модем 5G. Этот чипсет отличался повышенной производительностью, благодаря переходу на более высокую тактовую частоту работы ядра.
Пока нет новостей о том, когда Huawei представит новые процессоры. Однако уже есть информация, что смартфоны серии Mate 40 должны быть анонсированы в октябре. Исходя из этих сроков, Huawei должна представить новый процессор в ближайшее время.
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