Американская компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, пару месяцев назад порядком удивила Android-геймеров. Она выпустила универсальный игровой контроллер Kishi, который был совместим только с платформой Android. Это вызвала ненависть со стороны поклонников Apple. Они были в ярости, что их соперники из враждебного клана получили больше преимуществ, чем досталось им.
Теперь равновесие восстановлено: Razer объявила о поддержке универсального игрового контроллера Kishi платформой iPhone.
Kishi отличается тем, что способен поддерживать игровой процесс на смартфоне с минимальной задержкой. Razer называет эту задержку «консольной». Высокая скорость достигается за счет прямого подключения к iPhone через порт Lightning, а не путем использования обычного беспроводного подключения.
Как показала практика, Kishi - это беспрецедентный уровень точности в мобильных играх. Для него есть широкий выбор лицевых панелей и многофункциональных кнопок. Два кликабельных аналоговых джойстика, расположенные по краям, обеспечивают плавное управление, 8-позиционный крестовой датчик отвечает за действия, выполняемые одним щелчком. Имеются также два аналоговых триггера и две кнопки на бампере, которые дополняют эргономику устройства и помогают реализовать полноценный игровой процесс.
Kishi поддерживает самые разные модели iPhone, включая iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+, iPhone X, XR, XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Если аккумулятор телефона начинает разряжаться во время игрового сеанса, Kishi может работать в режиме «сквозной» зарядки. В этом случае достаточно подключить кабель для зарядки к контроллеру, и он будет заряжать телефон во время игры.
Razer Kishi для iPhone стоит 99,99 долларов и продается в магазине Razer Store.
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