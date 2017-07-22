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Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 750G поддерживает 5G, True HDR и 120-Гц дисплеи

23 сентября 2020, 10:29




Американская компания Qualcomm анонсировала новый чипсет под названием Snapdragon 750G. Он рассматривается как преемник предыдущей модели Snapdragon 730G.

Новый чипсет выделяется, прежде всего, своими развитыми телекоммуникационными возможностями. В нем появилась подсистема Qualcomm FastConnect 6200 с поддержкой Wi-Fi 6. Она позволяет создавать стабильные и безопасные соединения в условиях домашнего применения.

Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 750G поддерживает 5G, True HDR и работу с дисплеями 120 кадр/сек


Новый чипсет поддерживает все глобальные версии сетей 5G уровня до 6 ГГц, позволяет применять технологии искусственного интеллекта для подавления шума, а также может поддерживать работу игровых программ на дисплеях со скоростью обновления экрана до 120 кадр/сек.

Как отмечают эксперты, новый Snapdragon 750G изначально ориентирован на самых требовательных пользователей, а именно геймеров. Он построен на базе вычислительного блока Qualcomm Kryo 570 и графического блока Qualcomm Adreno 619.

«Наш ведущий движок Qualcomm Artificial Intelligence (AI) 5-го поколения еще больше повышает производительность, обеспечивая исключительную скорость и интуитивный интерфейс», - говорится в официальном сообщении Qualcomm.

Новый чипсет 750G оснащен технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, управление которой осуществляется высокоэффективным 8-нм процессором.

В состав чипсета входит коммуникационная система Snapdragon X52 5G Modem-RF. Предусмотрена поддержка диапазонов частот ниже 6 ГГц, что позволяет пользователям, в первую очередь геймерам, получать быстрый доступ к облачным играм в сетях 5G. В официальных документах сообщается, что при такой поддержке «игра приобретает более миллиарда оттенков при 10-битной глубине цвета, обеспечивая самый широкий цветовой охват. Каждое изображение оживает, цвета выглядят в 10 раз ярче по сравнению с вариантом, когда отсутствует True HDR».

По данным вендора, Snapdragon 750G с процессором Kryo 570 работает на 20% быстрей своего предшественника. Скорость рендеринга графики также подросла на 10% по сравнению с предшественником, что было достигнуто благодаря новому графическому процессору Adreno 619.

Среди новых функций, относящихся к исключительно геймерской поддержке, названы:
  • Qualcomm Adreno HDR Fast Blend
  • обновляемые драйверы графического процессора Qualcomm Adreno
  • Qualcomm Game Color Plus




Чипсет Snapdragon 750G поддерживает работу дисплеев с частотой обновления 120 Гц. Процессорным блок Qualcomm Spectra 355L ISP позволяет делать четкие фотоснимки и видео с низким уровнем шума. Он также способен записывать видео на уровне качества 4K HDR, а также получать фотоснимки с разрешением до 192 мегапикселей.

Новый чипсет поддерживает биометрическую аутентификацию.

Функциональный блок Qualcomm aptX Adaptive Audio позволяет получать синхронизацию звука с мультимедиа, а также надежное высококачественное воспроизведение звука с малой задержкой при его беспроводной передаче.

Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 750G поддерживает 5G, True HDR и работу с дисплеями 120 кадр/сек




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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