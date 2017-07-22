Компания AOC анонсировала выпуск портативного 15,6-дюймового дисплея 16T2 с сенсорным экраном, способным распознавать одновременно до 10 касаний.
Эта экранная панель имеет разрешение Full HD и может быть подключена к ноутбуку, настольному компьютеру или даже к серверу или смартфону. Для подключения есть два порта USB Type C и порт Micro HDMI.
Питание дисплея осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи емкостью 8000 мАч. Такой вариант обеспечивает работоспособность в дороге и не требует поиска дополнительного источника питания для подключения. Более того, батарея дисплея может быть использована для зарядки смартфона, что помогает подстраховаться в поездке, если смартфон оказался разряженным, и не остаться без связи.
Главная идея монитора - соблюдение требований портативности. AOC 16T2 имеет толщину менее одного сантиметра. Он оснащен интеллектуальной откидывающейся подставкой, которая может служить как крышка и подставка для удержания дисплея в альбомной или портретной ориентации.
Примечательно, что предусмотрен даже вариант настенного крепления через разъем VESA. Это делает дисплей отличным инструментом для студентов, мобильных геймеров, ИТ-администраторов, малого бизнеса и т.д.
Выпуск в розничную продажу 16T2 должен состояться в конце октября 2020 года. Новый дисплей будет стоить 360 долларов (28 000 руб.).
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