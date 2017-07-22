РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AOC выпустила портативный 15,6-дюймовый дисплей 16T2 с распознаванием до 10 точек касаний

07 октября 2020, 15:54




Компания AOC анонсировала выпуск портативного 15,6-дюймового дисплея 16T2 с сенсорным экраном, способным распознавать одновременно до 10 касаний.

Эта экранная панель имеет разрешение Full HD и может быть подключена к ноутбуку, настольному компьютеру или даже к серверу или смартфону. Для подключения есть два порта USB Type C и порт Micro HDMI.

16t2


Питание дисплея осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи емкостью 8000 мАч. Такой вариант обеспечивает работоспособность в дороге и не требует поиска дополнительного источника питания для подключения. Более того, батарея дисплея может быть использована для зарядки смартфона, что помогает подстраховаться в поездке, если смартфон оказался разряженным, и не остаться без связи.

16t2_1


Главная идея монитора - соблюдение требований портативности. AOC 16T2 имеет толщину менее одного сантиметра. Он оснащен интеллектуальной откидывающейся подставкой, которая может служить как крышка и подставка для удержания дисплея в альбомной или портретной ориентации.



Примечательно, что предусмотрен даже вариант настенного крепления через разъем VESA. Это делает дисплей отличным инструментом для студентов, мобильных геймеров, ИТ-администраторов, малого бизнеса и т.д.

Выпуск в розничную продажу 16T2 должен состояться в конце октября 2020 года. Новый дисплей будет стоить 360 долларов (28 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Новый изогнутый игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VC имеет встроенную поддержку KVM
  • AOC анонсировала три бизнес-монитора серии E2 с максимальной четкостью картинки
  • Samsung добавила в линейку 8K-телевизоров QLED в России новую модель Q900T
  • В Wildberries начались продажи телевизора BQ 65SU01B - самой бюджетной модели Ultra HD на российском рынке
  • Стоимость телевизоров Xiaomi с 28 августа вырастет на $15-45 из-за роста цен на дисплейные панели

    • следующая новость
    Poco X3 NFC вышел в России: 120-Гц дисплей и доступный ценник

    предыдущая новость
    На Intel Fab 42 освоили 10-нм техпроцесс до полного производственного цикла

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Конкурс на THG.ru: Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Подведение итогов. Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 октября, 2020

    Звуковая панель для мониторов Dell Slim названа самой тонкой и легкой в мире

    Эксперт Минг-Чи Куо: Huawei может продать бренд Honor

    500-я серия чипсетов Intel для процессоров Rocket Lake-S появится в марте 2021

    7 октября, 2020

    Компания NZXT выпустила системную плату N7 Z490 ATX для энтузиастов гейминга

    Digitimes Research: мировые поставки смартфонов в 2021 году существенно возрастут

    Samsung Galaxy Fit2 помогает закрепить привычки здорового образа жизни

    Poco X3 NFC вышел в России: 120-Гц дисплей и доступный ценник

    AOC выпустила портативный 15,6-дюймовый дисплей 16T2 с распознаванием до 10 точек касаний

    На Intel Fab 42 освоили 10-нм техпроцесс до полного производственного цикла

    Российская компания BQ выпустила смартфон-кошелек 5045L Wallet в стиле «хамелеон»

    6 октября, 2020

    Большой 6,51-дюймовый смартфон vivo Y20 уже в продаже в России

    Adobe соберет суперзвезд на своем октябрьском MAXе

    Samsung будет оснащать флагманы серии Galaxy S21 дешевыми аккумуляторами Amperex

    Seagate добавил ИИ-мозги в жесткие диски SkyHawk AI емкостью 18 Тбайт

    Samsung установит подэкранную камеру в Galaxy Z Fold 3

    SanDisk удвоила производительность портативных SSD-накопителей Extreme и Extreme Pro v2

    Ulefone выпустила бюджетный защищенный смартфон Armor X8 популярной серии Armor

    Новый изогнутый игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VC имеет встроенную поддержку KVM

    Leadtek выпустила видеокарту WinFast Hurricane на базе RTX 3090

    5 октября, 2020

    SMIC нарастила запасы комплектующих на год вперед

    ССЫЛКИ