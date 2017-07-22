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AMD выпустила новые настольные процессоры AMD Ryzen 5000-й серии на базе архитектуры ядра "Zen3"

08 октября 2020, 22:21




Компания AMD представила новую линейку настольных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии, выстроенную на базе значительно улучшенной новой архитектуры ядра «Zen 3». Новая линейка настольных процессоров представлена четырьмя моделями: 5600Х (299 долл.), 5800Х (449 долл.), 5900Х (549 долл.), 5950Х (799 долл.). Все модели будут глобально доступны в розничной продаже, начиная с 5 ноября.

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Арсенал вычислительных ресурсов значительно вырос в новой линейке по сравнению с процессорами предыдущей 3000-серии. Самая младшая модель 5600Х наделена 6 вычислительными ядрами, 12 потоками, работает на тактовой частоте 3,7 ГГц, а в турбо режиме может быть разогнана до 4,6 ГГц. Топовая модель 5950Х поднимает планку до 16 ядер/32 потоков и возможность разгона до 4,9 ГГц в турбо-режиме при тепловой мощности 105 Вт. Такой потенциал обеспечивает высокую эффективность в интенсивных многопоточных рабочих нагрузках, а также создает высокую энергоэффективность.

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Особое внимание при разработке новой линейки AMD было уделено обеспечению доступного размера объединенной системы кеша L2+L3. Если в младших моделях 5600Х и 5800Х его размер составляет 35 и 36 Мбайт, соответственно, то в старших моделях размер L2+L3 кеша поднят до уровня 70 и 72 Мбайт. Тем самым, обеспечен задел для серьезного роста производительности, что особенно должно быть заметно в игровых и высоконагруженных приложениях.

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Как отмечает AMD, процессор AMD Ryzen 9 5900X обеспечивает прирост производительности в играх до 26% по сравнению с предыдущим поколением процессоров, благодаря значительным усовершенствованиям, реализованным на уровне ядер, включая унифицированный восьмиядерный комплекс с прямым доступом к 32 МБ кэш-памяти L3.

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Аналогичный прирост дает и новая архитектура ядра AMD «Zen 3». Она обеспечивает 19% прирост в количестве исполняемых инструкций за такт (IPC), что является самым большим приростом с момента анонса процессоров на архитектуре «Zen» в 2017 году.

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Кратко о моделях 5000-й серии
Старший 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X предлагает:

  • Самую высокую однопоточную производительность среди всех игровых процессоров для настольных ПК.
  • Лучшую многоядерную производительность, чем у любого настольного игрового процессора и любого настольного процессора со стандартным сокетом.

12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X предлагает лучшие впечатления от игр благодаря:

    В среднем на 7% увеличенной производительности в играх с разрешением 1080p по сравнению с конкурентами.
    В среднем на 26% увеличенной производительности в играх с разрешением 1080p по сравнению с прошлым поколением процессоров.

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Архитектура Zen3

Zen3 представляет собой дальнейшее развитие архитектуры Zen, запущенной AMD в 2017 году. Как и предыдущая версия Zen2, Zen3 выстроена на базе 7 нм техпроцесса. Она представляет собой существенное улучшение прежде всего в сравнении с базовой архитектурой Zen/Zen+, которые были выстроены на базе 14/12 нм техпроцесса.

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Новизна архитектуры «Zen 3» состоит в дальнейших улучшениях, которые сделала AMD, в направлении развития вычислительной эффективности выполнения расчетов. На 19% повышено количество исполняемых инструкций за такт (IPC) в рабочих нагрузках по сравнению с предыдущим поколением. Предложена новая компоновка ядра, значительно увеличена максимальная частота турбо-разгона. Применена также новая топология работы с кэш-памятью. Благодаря этим улучшениям, достигнута более высокая производительность в играх и приложениях создания контента.

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Архитектура «Zen 3» снижает в два раза задержки при ускоренном обмене данными между ядром и кэш-памятью и удваивает объем адресуемой кэш-памяти L3 на ядро. Тем самым, обеспечивается 2,8-кратный прирост производительности на Ватт потребляемой мощности по сравнению с конкурентами.

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Рассматривая главные источники прироста производительности, AMD выделяет в первую очередь более высокую эффективность загрузки и хранения данных, оптимизацию фронтенд-операций, а также существенное улучшение механизма предсказаний и исполнения кода.

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Прирост достигнут также за счет перекомпоновки внутренней структуры процессора. В Zen3 она стала более модульной, что отразилось на существенном снижении задержек, а также на возможности организации прямого доступа к кэш-памяти L3 из ядра.

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В настоящее время AMD уже работает на созданием новой архитектуры Zen4. Уже известно, что она будет выстроена на 5 нм технормах.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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