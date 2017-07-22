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WD анонсировала три продукта для геймеров: SSD-накопитель SN850, карту расширения AN1500 PCIe и док-станцию D50

09 октября 2020, 11:26




Western Digital объявила о выпуске трех новых продуктов, соответствующих уровню высокопроизводительных и игровых систем WD Black. Это накопитель SN850 PCIe 4.0 M.2, карта расширения AN1500 PCIe и игровая док-станция D50 Thunderbolt 3/4.

Накопитель WD Black SN850

Твердотельный накопитель WD Black SN850 предоставляет возможность добиться на игровой станции высокой скорости передачи данных, подняв ее до уровня 7 Гбайт/с. С его установкой производительность вырастет до 1 млн IOPS (операций ввода-вывода), а также будет получено удобное хранилище данных емкостью от 500 Мбайт. «Гарантом» высоких характеристик является поддержка интерфейса PCIe 4.0.

Поскольку серия WD Black ориентирована, в первую очередь, на геймеров и игровой рынок, вендор сразу предусматривает вариант длительного интенсивного применения. Для этого требуется установка радиатора и снабжение устройства «геймерскими» элементами, такими как креативная маркировка и подсветка.

wd_black_sn850


WD планирует придерживаться той же схемы продвижения, которая была выбрана для предшественника - модели SN750. Новый накопитель будет сначала поставляться без радиатора, однако очень скоро, когда подтянутся геймеры, WD планирует перейти на выпуск накопителя WD Black SN850 в версии с радиатором и, в отдельных случаях, с RGB-подсветкой. Это произойдет в первом квартале следующего года.

Новый накопитель будет предлагаться в трех версиях емкости: 500 Мбайт (130 долл./10 100 руб.), 1 Тбайт (240 долл./18 700 руб.) и 2 Тбайт (480 долл./37 400 руб.).

Особенности внутренней архитектуры модели WD Black SN850 пока не раскрываются. Но уже стало известно, что используемый контроллер SLC (Smart Logic Controller) был оптимизирован для достижения улучшенного управления и производительности при сохранении небольшой глубины очереди команд.

Скорость последовательного чтения, по данным вендора, составляет около 7 Гбайт/с для всех выпускаемых конфигураций, скорость последовательной записи - 4,1 Гбайт/с (для модели 500 ГБ), 4,3 Гбайт/с (1 Тбайт) и 5,1 Гбайт/с (2 Тбайт). Производительность накопителя по операциям ввода/вывода составляет 1 млн IOPS.

На новое устройство предоставляется пятилетняя гарантия.

wd_black_an1500_1


Карта расширения AN1500 PCIe

Новая карта расширения AN1500 PCIe предназначена для пользователей, которые хотели бы получить высокую производительность за счет применения протокола PCIe 4.0, но у них нет материнской платы с соответствующей поддержкой.

wd_black_an1500_2


Карта AN1500 NVMe позволяет объединить два входящих в ее конфигурацию твердотельных накопителя PCIe Gen 3 в один общий RAID0. Это позволяет поднять номинальную скорость последовательного чтения/записи до уровня 6,4/4,1 Гбит/с. В карте используется RAID-контроллер Marvell 88NR2241 NVMe корпоративного уровня.

wd_black_an1500_3


Карта AN1500 имеет встроенный радиатор для предотвращения перегрева при длительных нагрузках. В ней установлены 16 светодиодов RGB. Они расположены по краю карты, с их помощью можно воспроизводить до 13 световых эффектов.

Модель AN1500 будет поставляться с несколькими вариантами емкости - 1 Тбайт ($299/23 300 руб.), 2 Тбайт ($549/42 800 руб.) и 4 Тбайт ($999/77 900 руб.). На изделие будет распространяться пятилетняя гарантия.



Игровая док-станция D50 NVMe

Наконец, третья новинка - это игровая док-станция D50 NVMe с интерфейсом Thunderbolt 3/4. Док-станция поддерживает функцию активного охлаждения, что гарантирует сохранение ее производительности при длительном игровом применении. Поэтому геймеры вправе рассчитывать на гарантированную производительность по операциям последовательного чтения/записи на уровне до 3/2,5 Гбайт/с, соответственно.

d50_dockstation


Док-станция будет поставляться пустой или с предустановленным SSD-накопителем по ценам: $320 (24 900 руб.) - в конфигурации без накопителя, $499 (38 900 руб.) - с SSD-диском на 1 Тбайт и $680 (53 000 руб.) - с SSD на 2 Тбайт.

Отмечается, что цены на устройство немаленькие. Но зато геймер получает в свое распоряжение настраиваемую RGB-подсветку, зарядку на 87 Вт и немало удобных портов, а также пятилетнюю гарантия.

Для управления подсветкой доступна собственная программа WD_Black Dashboard. Можно также применять обычный набор RGB-программ управления от Razer, Asus, MSI и Gigabyte.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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