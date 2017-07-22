Western Digital объявила о выпуске трех новых продуктов, соответствующих уровню высокопроизводительных и игровых систем WD Black. Это накопитель SN850 PCIe 4.0 M.2, карта расширения AN1500 PCIe и игровая док-станция D50 Thunderbolt 3/4.
Накопитель WD Black SN850
Твердотельный накопитель WD Black SN850 предоставляет возможность добиться на игровой станции высокой скорости передачи данных, подняв ее до уровня 7 Гбайт/с. С его установкой производительность вырастет до 1 млн IOPS (операций ввода-вывода), а также будет получено удобное хранилище данных емкостью от 500 Мбайт. «Гарантом» высоких характеристик является поддержка интерфейса PCIe 4.0.
Поскольку серия WD Black ориентирована, в первую очередь, на геймеров и игровой рынок, вендор сразу предусматривает вариант длительного интенсивного применения. Для этого требуется установка радиатора и снабжение устройства «геймерскими» элементами, такими как креативная маркировка и подсветка.
WD планирует придерживаться той же схемы продвижения, которая была выбрана для предшественника - модели SN750. Новый накопитель будет сначала поставляться без радиатора, однако очень скоро, когда подтянутся геймеры, WD планирует перейти на выпуск накопителя WD Black SN850 в версии с радиатором и, в отдельных случаях, с RGB-подсветкой. Это произойдет в первом квартале следующего года.
Новый накопитель будет предлагаться в трех версиях емкости: 500 Мбайт (130 долл./10 100 руб.), 1 Тбайт (240 долл./18 700 руб.) и 2 Тбайт (480 долл./37 400 руб.).
Особенности внутренней архитектуры модели WD Black SN850 пока не раскрываются. Но уже стало известно, что используемый контроллер SLC (Smart Logic Controller) был оптимизирован для достижения улучшенного управления и производительности при сохранении небольшой глубины очереди команд.
Скорость последовательного чтения, по данным вендора, составляет около 7 Гбайт/с для всех выпускаемых конфигураций, скорость последовательной записи - 4,1 Гбайт/с (для модели 500 ГБ), 4,3 Гбайт/с (1 Тбайт) и 5,1 Гбайт/с (2 Тбайт). Производительность накопителя по операциям ввода/вывода составляет 1 млн IOPS.
На новое устройство предоставляется пятилетняя гарантия.
Карта расширения AN1500 PCIe
Новая карта расширения AN1500 PCIe предназначена для пользователей, которые хотели бы получить высокую производительность за счет применения протокола PCIe 4.0, но у них нет материнской платы с соответствующей поддержкой.
Карта AN1500 NVMe позволяет объединить два входящих в ее конфигурацию твердотельных накопителя PCIe Gen 3 в один общий RAID0. Это позволяет поднять номинальную скорость последовательного чтения/записи до уровня 6,4/4,1 Гбит/с. В карте используется RAID-контроллер Marvell 88NR2241 NVMe корпоративного уровня.
Карта AN1500 имеет встроенный радиатор для предотвращения перегрева при длительных нагрузках. В ней установлены 16 светодиодов RGB. Они расположены по краю карты, с их помощью можно воспроизводить до 13 световых эффектов.
Модель AN1500 будет поставляться с несколькими вариантами емкости - 1 Тбайт ($299/23 300 руб.), 2 Тбайт ($549/42 800 руб.) и 4 Тбайт ($999/77 900 руб.). На изделие будет распространяться пятилетняя гарантия.
Игровая док-станция D50 NVMe
Наконец, третья новинка - это игровая док-станция D50 NVMe с интерфейсом Thunderbolt 3/4. Док-станция поддерживает функцию активного охлаждения, что гарантирует сохранение ее производительности при длительном игровом применении. Поэтому геймеры вправе рассчитывать на гарантированную производительность по операциям последовательного чтения/записи на уровне до 3/2,5 Гбайт/с, соответственно.
Док-станция будет поставляться пустой или с предустановленным SSD-накопителем по ценам: $320 (24 900 руб.) - в конфигурации без накопителя, $499 (38 900 руб.) - с SSD-диском на 1 Тбайт и $680 (53 000 руб.) - с SSD на 2 Тбайт.
Отмечается, что цены на устройство немаленькие. Но зато геймер получает в свое распоряжение настраиваемую RGB-подсветку, зарядку на 87 Вт и немало удобных портов, а также пятилетнюю гарантия.
Для управления подсветкой доступна собственная программа WD_Black Dashboard. Можно также применять обычный набор RGB-программ управления от Razer, Asus, MSI и Gigabyte.
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