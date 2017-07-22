Немецкая компания Alphacool объявила о выпуске новой серии AlphaTube HF трубок для водяного охлаждения. Теперь доступен широкий набор различных вариантов новых трубок AlphaTube HF: цветные или прозрачные, с УФ-реактивностью или без нее.
Широкий выбор предоставляет свободу в выборе геймерами и оверклокерами своего, наиболее подходящего варианта для выстраивания водяного охлаждения. Это позволяет легко найти трубку, которая лучше всего соответствует вкусу и замыслу.
Трубки AlphaTube HF обладают идеальной гибкостью для облегчения прокладки. Они достаточно гибкие, чтобы их можно было обрезать и компоновать без усилий, но в то же время достаточно жесткие, чтобы не перегибаться, даже при совсем малом радиусе изгиба.
Трубки и другая продукция немецкой компании Alphacool хорошо знакомы каждому, кто хоть однажды задумывался о сборке высокопроизводительных компьютеров, прежде всего игровых, используя высококлассные компоненты. Сегодня буквально каждый компьютер топового уровня непременно содержит хотя бы одну деталь, произведенную этой немецкой фирмой. За ней закрепилась твердая репутация высокого качества и доверия.
Все варианты новых трубок AlphaTube HF будут доступны, как сообщает вендор, в ближайшие несколько недель.
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