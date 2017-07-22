30 сентября суд Мюнхена вынес постановление о нарушении компанией Lenovo, являющейся крупнейшим в мире производителем компьютеров, ряда патентов Nokia, связанных с кодированиемвидео. В частности, речь идет о продуктах, где применяется технология H.264.
Технология H.264 описывает формат сжатия видео. Она широко применяется в смартфонах и компьютерах. Стандарт H.264 также известен как «MPEG-4 part 10» и «Advanced Video Coding».
В результате суд наложил запрет на продажу в Германии некоторых продуктов Lenovo, в том числе Lenovo IdeaCentre 310S, Lenovo V530 Tower и Lenovo ThinkPad X1 Carbon, и отозвал эти продукты у розничных продавцов на сумму около 6,5 млн долларов, которые уже успели ввести их в страну. Lenovo подала апелляцию на решение суда Мюнхена.
Судебное разбирательство Nokia против Lenovo было инициировано в прошлом году. Финская компания обвинила гонконгскую фирму в предполагаемом нарушении 20 патентов, принадлежащих Nokia. Финская компания запустила тогда целую череду судебных разбирательств против Lenovo - в США, Бразилии и Индии, а также шесть дел в Германии.
В своей апелляции Lenovo заявила о собственном мнении по существу возникшей проблемы. В частности, она сообщила, что Nokia сама нарушила свои собственные юридические обязательства, отказавшись лицензировать свою технологию на справедливых и недискриминационных условиях (FRAND). Это проявилось как в отношении Lenovo, так и в отношении ее сторонних поставщиков.
Сама Nokia заявила, что Lenovo не желает вступать в переговоры и консультации. Nokia заявила о готовности принять свои обязательства и согласовать лицензию на справедливых условиях.
В то же время, по словам источника в Lenovo, Nokia требует сильно завышенной глобальной ставки роялти, которая более чем в 50 раз превышает разумную и приемлемую, по мнению Lenovo, ставку. Представитель Nokia отказался раскрыть финансовые детали.
В результате рассмотрения апелляционного заявления, суд Мюнхена принял решение, согласно которому утверждение Lenovo о том, что Nokia не выполнила обязательства FRAND, было отклонено. Принятое судебное решение об отклонении апелляции распространяется только для территории Германии.
Отметим, что ранее в 2017 году Nokia уже подавала в суд на Apple за нарушение ее патентов и получила компенсацию в размере 2 млрд долларов.
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