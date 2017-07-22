Предыдущая новость, что Samsung Display получила лицензию от Министерства торговли США на поставку OLED-панелей для Huawei, получила продолжение. Согласно последовавшему обзору Nikkei Asia Review, до сих пор не не получено разрешение на поставки микросхем, используемых для управления панелями, хотя у Samsung Electronics уже есть разрешение на поставку самих панелей. Это означает, что хотя поставки панелей в Huawei уже могут начаться, но включить их не получится без чипа, поставки которого еще не одобрены.
Напомним, что в сентябре этого года компании Samsung и LG Display прекратили поставки в Huawei высококачественных панелей для смартфонов из-за ограничений со стороны США. OLED-панели включают в себя панельные устройства и микросхемы контроллера. На данный момент неясно, сможет ли Huawei заставить панель работать без конкретного чипа, заменив его на аналог. Если это возможно, тогда другим компаниям из цепочки поставок, которые будут привлечены для поставки необходимых компонентов для OLED-дисплеев, придется получить для себя лицензию в США.
Но реальная ситуация оказывается еще более запутанной.
Например, другие издания, прежде всего американские, сообщают, что США уже разрешили компаниям поставлять чипы Huawei. Исключение составляют только чипы, которые могут иметь отношение к работе с сетями 5G.
Как сообщает Financial Times, такое решение может оказаться спасительным для бизнеса Huawei. По сути, указывается, что заявка на лицензию на поставку компонентов для Huawei теперь будет одобрена со стороны США, если компания-заявитель продемонстрирует, что поддерживаемая технология не имеет отношения к 5G.
В частности, FT ссылается на одного из руководителей неназванной азиатской компании, связанной с выпуском чипов, который заявил, что их компания с оптимизмом смотрит на возможность получения лицензии на продолжение бизнеса с Huawei.
Напомним, что Samsung Display недавно получила зеленый свет на поставки OLED-панелей для Huawei, а до этого Intel подтвердила, что получила разрешение на поставку чипов для китайской компании.
Сообщается, что японская компания Sony и китайская OmniVision также получили разрешение на поставку CMOS-датчиков изображения, которые используются в камерах смартфонов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".