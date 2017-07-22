Немецкая компания MAXON Computer GmbH, один из ведущих в мире производителей программного обеспечения для трёхмерной графики, анимации, визуализации и спецэффектов, среди разработок которой наиболее хорошо известны программные пакеты Cinema 4D и BodyPaint 3D, объявила о выпуске обновленной версии R23 теста Cinebench, с помощью которого можно оценивать производительность трехмерной графики для различных программно-аппаратных систем.
Новая версия Cinebench R23 расширила список поддерживаемых систем и теперь позволяет оценивать аппаратные системы, построенные на базе ARM-процессора M1 компании Apple, которые устанавливается в мобильных системах Apple MacBook последнего поколения.
Фактическая основа тестовой системы Cinebench R23 построена на оценке реальной производительности аппаратных систем при работе с базовыми примитивами и функциями, используемыми в пакете Cinema 4D. Выпущенная версия тестового пакета поставляется с обновленной кодовой базой.
Минимальное время прогона теста составляет 10 минут. За это время оцениваются характеристики системы по достижению пиковых температур. Это позволяет получить реалистичную оценку производительности с учетом такой важной особенности, как возможность работы при длительных нагрузках.
Результаты Cinebench R23 несопоставимы с оценками предыдущих версий, включая Cinebench R20.
Новый пакет Cinebench R23 доступен для бесплатной загрузки с сайта компании.
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