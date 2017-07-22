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Maxon обновила тестовый пакет 3D-графики Cinebench R23, добавив поддержку Apple M1

12 ноября 2020, 09:58




Немецкая компания MAXON Computer GmbH, один из ведущих в мире производителей программного обеспечения для трёхмерной графики, анимации, визуализации и спецэффектов, среди разработок которой наиболее хорошо известны программные пакеты Cinema 4D и BodyPaint 3D, объявила о выпуске обновленной версии R23 теста Cinebench, с помощью которого можно оценивать производительность трехмерной графики для различных программно-аппаратных систем.

Maxon выпустила обновленный тест Cinebench R23 для оценки производительности трехмерной графики


Новая версия Cinebench R23 расширила список поддерживаемых систем и теперь позволяет оценивать аппаратные системы, построенные на базе ARM-процессора M1 компании Apple, которые устанавливается в мобильных системах Apple MacBook последнего поколения.

Maxon выпустила обновленный тест Cinebench R23 для оценки производительности трехмерной графики


Фактическая основа тестовой системы Cinebench R23 построена на оценке реальной производительности аппаратных систем при работе с базовыми примитивами и функциями, используемыми в пакете Cinema 4D. Выпущенная версия тестового пакета поставляется с обновленной кодовой базой.

Минимальное время прогона теста составляет 10 минут. За это время оцениваются характеристики системы по достижению пиковых температур. Это позволяет получить реалистичную оценку производительности с учетом такой важной особенности, как возможность работы при длительных нагрузках.

Результаты Cinebench R23 несопоставимы с оценками предыдущих версий, включая Cinebench R20.

Maxon выпустила обновленный тест Cinebench R23 для оценки производительности трехмерной графики


Новый пакет Cinebench R23 доступен для бесплатной загрузки с сайта компании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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