Samsung сообщает о резком росте заказов на микросхемы Samsung, выпускаемые на базе 14-нм техпроцесса. Рост обусловлен большим притоком новых клиентов из Китая, которые хотели бы покупать микропроцессорные устройства у южнокорейской компании. Сообщается, что они заинтересованы в покупке не только 14 нм чипов, но и других полупроводников, выпускаемых по еще более крупным технормам.
Повышенный интерес китайских клиентов на закупку чипов подтверждает издание DigiTimes.
Причиной резко возросшего спроса со стороны заказчиков из Китая называют запрет, введенный администрацией США и распространяющийся на всех китайских производителей процессоров. Для продолжения своей деятельности им необходимо получить одобрение администрации США на использование любых американских технологий для производства любых китайских товаров, в том числе широкого потребления.
В свете сложившейся ситуации китайские клиенты начали поиск нового места для производства чипов. Samsung оказалась наиболее близкой.
Отмечается, что сложилась необычная ситуация. Массовый приток клиентов из Китая может существенно поднять общий доход Samsung от производства чипов. Оценить масштабы происходящих изменений можно будет только после публикации соответствующих отчетов о прибыли и убытках, при условии что Samsung пойдет на раскрытие этой информации.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".