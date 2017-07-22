Популярный поставщик слухов, известный под ником @DigitalChatStation, сообщил в своем аккаунте Twitter, что будущий чипсет Snapdragon 870 будет оснащен сверхпроизводительным ядром, способным разгоняться до 3,2 ГГц.
Известно, что Qualcomm собирается выпустить два флагманских 5-нм чипсета для оснащения мобильных систем - Snapdragon 870 и Snapdragon 875. Конфигурации обоих флагманов будет представлена в виде «1+3+4». Очевидно, что Qualcomm придется каким-то образом выстраивать из них линейку, чтобы разделить эти чипсеты по уровню производительности.
Старшей моделью линейки станет чипсет Snapdragon 875. Его конфигурация «1+3+4» будет расшифровываться следующим образом: одно сверхбыстрое ядро Cortex X1, которое будет работать на тактовой частоте 2,84 ГГц; три ядра A78 с базовой производительностью на частоте 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра A55 на частоте 1,8 ГГц. Чипсет также будет нести графический процессор Andreno 660.
С точки зрения оценки производительности, процессор Snapdragon 875 будет использовать сверхбыстрое ядро Cortex X1, пиковая производительность которого выше на 23%, чем у ядер Cortex A78.
На этом фоне формирование линейки и оснащение Snapdragon 870 сверхпроизводительным ядром с тактовой частотой 3,2 ГГц, выглядит непонятным.
Секрет раскрыл сам @DigitalChatStation. Он сообщил, что основу самого производительного ядра Snapdragon 870 составит ядро с Snapdragon 865, которое работает там на частоте 905 МГц. Его перенос на Snapdragon 870 можно рассматривать как заявка на работу в режиме разгона с возможностью поднятия тактовой частоты до 3,2 ГГц.
Это позволит выстроить линейку Snapdragon 870 и 875 в соответствии с намеченными планами.
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