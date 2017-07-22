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Суперядро Snapdragon 870 будет работать на частоте до 3,2 ГГц

23 ноября 2020, 21:31




Популярный поставщик слухов, известный под ником @DigitalChatStation, сообщил в своем аккаунте Twitter, что будущий чипсет Snapdragon 870 будет оснащен сверхпроизводительным ядром, способным разгоняться до 3,2 ГГц.

Известно, что Qualcomm собирается выпустить два флагманских 5-нм чипсета для оснащения мобильных систем - Snapdragon 870 и Snapdragon 875. Конфигурации обоих флагманов будет представлена в виде «1+3+4». Очевидно, что Qualcomm придется каким-то образом выстраивать из них линейку, чтобы разделить эти чипсеты по уровню производительности.

Сверхядро на Snapdragon 870 будет работать в разогнанном состоянии с ограничением до 3,2 ГГц


Старшей моделью линейки станет чипсет Snapdragon 875. Его конфигурация «1+3+4» будет расшифровываться следующим образом: одно сверхбыстрое ядро Cortex X1, которое будет работать на тактовой частоте 2,84 ГГц; три ядра A78 с базовой производительностью на частоте 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра A55 на частоте 1,8 ГГц. Чипсет также будет нести графический процессор Andreno 660.

С точки зрения оценки производительности, процессор Snapdragon 875 будет использовать сверхбыстрое ядро Cortex X1, пиковая производительность которого выше на 23%, чем у ядер Cortex A78.

Сверхядро на Snapdragon 870 будет работать в разогнанном состоянии с ограничением до 3,2 ГГц


На этом фоне формирование линейки и оснащение Snapdragon 870 сверхпроизводительным ядром с тактовой частотой 3,2 ГГц, выглядит непонятным.

Секрет раскрыл сам @DigitalChatStation. Он сообщил, что основу самого производительного ядра Snapdragon 870 составит ядро с Snapdragon 865, которое работает там на частоте 905 МГц. Его перенос на Snapdragon 870 можно рассматривать как заявка на работу в режиме разгона с возможностью поднятия тактовой частоты до 3,2 ГГц.

Это позволит выстроить линейку Snapdragon 870 и 875 в соответствии с намеченными планами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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