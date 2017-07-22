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Цены на полупроводниковые пластины в 2021 году вырастут на 40%

26 ноября 2020, 17:33




В 2021 году производители во всем мире готовятся поднять цены на самые ходовые 8-дюймовые (200 мм) полупроводниковые пластины. Это полуфабрикат, используемый в технологическом процессе производства чипов, микросхем и фотогальванических элементов. В дальнейшем они поступают на фабрики производителей процессоров, которые вытравливают на их основе чиповые заготовки, упаковывают в корпус и выпускают на коммерческий рынок в виде готовых процессоров.

Согласно отчету DigiTimes, компании UMC (United Microelectronics), GlobalFoundries и Vanguard International Semiconductor (VIS) уже подняли цены на свою продукцию на 10-15%. По слухам, это была только первая волна роста цен. Согласно имеющимся сведениям, он продолжится и в 2021 году вырастет на 20-40% к нынешним ценам.

Цены на полупроводниковые пластины вырастут в 2021 году до 40%


Впрочем, назвать это плановым ростом цен на производство 8-дюймовых пластин нельзя. Эти производители не применяют такого понятия как фиксированные цены на свою продукцию. Цена каждой пластины в заказе каждый раз рассчитывается, исходя из существующих котировок и с учетом реального размера тиража в конкретном заказе.

В результате этого рост цен на полупроводниковые пластины остается неявным. Скорее всего, он продиктован снизившимися объемами спроса, поэтому в случае восстановления рынка в дальнейшем цены могут резко упасть.

В то же время выпуск полупроводниковых пластин до сих пор остается высокотехнологичным производством, требующим поставок дорогостоящих материалов и квалифицированной рабочей силы. Пластины изготавливаются из монокристаллов германия, кремния, карбида кремния, арсенида и фосфида галлия и других полупроводниковых материалов. Для их изготовления требуются сверхчистые (чистота порядка 99,9999999%) монокристаллы кремния, с низкой концентрацией дефектов и дислокаций. Монокристаллы кремния выращиваются специальным методом, требующим высокой квалификации рабочих, которые управляют этим процессом.

Поэтому среди прочих причин роста цен называют также рост технологического уровня изделий и значительное увеличение затрат на рабочую силу. Например, в 2021 году TSMC планирует повысить зарплату своего персонала на 20%.



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