РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Опровержение слухов: Samsung Galaxy Note жив и будет жить

30 ноября 2020, 12:29




Эта неделя началась отличными новостями для поклонников Samsung: серия Galaxy Note не умерла, она будет развиваться, и в будущем на рынке можно будет увидеть новое устройство Note 21 в этом форм-факторе под любимым многими брендом.

Новость о том, что Samsung собирается прекратить выпуск серии смартфонов Note появилась неделю назад. Она всколыхнула сообщество поклонников Samsung. THG.ru уже сообщал об этом.

Сообщалось, что Samsung собирается прекратить выпуск своего флагмана со стилусом S Pen, после того появились новости о планах компании по выпуску новых смартфонов серии S, которые также будут иметь в своем арсенале S Pen. Было высказано мнение, что эти модели будут пересекаться, поэтому прежний бренд Note будет выведен из линейки Samsung.

Опровержение слухов: Samsung Galaxy Note жив и будет жить


Но теперь, как сообщает корейское издание ETNews, поклонники Note могут не волноваться. Samsung действительно подтвердила, что будущий флагман Samsung Galaxy S21 Ultra будет выпущен в январе и будет оснащен стилусом S Pen. Появится также и новая модель Galaxy Z Fold 3 во второй половине 2021 года, которая тоже будет иметь на борту стилус. Но Samsung пока остается верна бренду Note и в следующем году готовит к выпуску новую модель Note 21.

Отмечается, что в будущей линейке Note 21 будет присутствовать только одна модель, а не две или три, как было раньше. Также подтверждено, что она станет последней в линейке Note.

В то же время пока нет ясности, будет ли поставляться стилус в комплекте с моделями Galaxy S21 и Galaxy S21+, но уже сейчас очевидно, что он непременно появится у модели S21 Ultra.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Владельцы Samsung Galaxy S21 снова смогут разблокировать телефон с помощью голоса
  • Samsung приоткрыла свой модельный ряд 2021 года с анонса Galaxy A12 и Galaxy A02s
  • Samsung сообщил о прекращении выпуска серии Galaxy Note и предстоящем анонсе Galaxy Z Fold 3
  • Samsung выпустила защищенный планшет Galaxy Tab Active 3
  • Первый смартфон серии Samsung Galaxy F оснастят тройной 64-Мп камерой

    • следующая новость
    Представители линейки AMD Radeon RX 6000 отличаются лишь аппаратными ограничениями

    предыдущая новость
    Патент Microsoft Meeting Score поможет повысить эффективность проводимых онлайн-встреч

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучший монитор Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 декабря, 2020

    Huawei HiSilicon освоит производство 28-нм чипа управления OLED-панелями уже в 2021 году

    30 ноября, 2020

    Утечка: NVIDIA готовит к выпуску в январе 2021 года мобильные видеокарты RTX 30-й серии

    В BIOS AMD Radeon RX 6700 XT «зашиты» сверхвысокие характеристики пропускной способности

    Хакер продает через российскую сеть реквизиты доступа к почте руководителей крупных компаний мира

    Ранняя сборка Docker заработала на Mac-компьютерах под Apple Silicon

    Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G легко обходит Snapdragon 865 в тестах

    Представители линейки AMD Radeon RX 6000 отличаются лишь аппаратными ограничениями

    Опровержение слухов: Samsung Galaxy Note жив и будет жить

    Патент Microsoft Meeting Score поможет повысить эффективность проводимых онлайн-встреч

    Владельцы Samsung Galaxy S21 снова смогут разблокировать телефон с помощью голоса

    27 ноября, 2020

    Google и AMD стали первыми заказчиками TSMC по выпуску экспериментальных 3D-чипов

    В России появились пауэрбанки ADATA на 10 000 и 20 000 мАч

    Apple получила патент на сенсорный элемент Force Touch для MacBook

    Слухи: старшая модель iPad Pro выпуска 2021 года будет поддерживать 5G вместе с mmWave

    Windows 10X будет запускать приложения для Android наравне с Win32

    Слухи: Apple готовится вывести производство iPad и MacBook из Китая во Вьетнам

    Слухи: 2021 год станет переходным и принесет новые MacBook на базе Apple Silicon и Intel

    26 ноября, 2020

    Выпущены три смартфона серии Redmi Note 9 нового поколения по цене от 152 долларов

    Intel Experience Day 2020: партнерская сеть Intel использует технологии вопреки пандемии

    Представлены умные часы Redmi Watch по самой демократичной цене

    ССЫЛКИ