Эта неделя началась отличными новостями для поклонников Samsung: серия Galaxy Note не умерла, она будет развиваться, и в будущем на рынке можно будет увидеть новое устройство Note 21 в этом форм-факторе под любимым многими брендом.
Новость о том, что Samsung собирается прекратить выпуск серии смартфонов Note появилась неделю назад. Она всколыхнула сообщество поклонников Samsung. THG.ru уже сообщал об этом.
Сообщалось, что Samsung собирается прекратить выпуск своего флагмана со стилусом S Pen, после того появились новости о планах компании по выпуску новых смартфонов серии S, которые также будут иметь в своем арсенале S Pen. Было высказано мнение, что эти модели будут пересекаться, поэтому прежний бренд Note будет выведен из линейки Samsung.
Но теперь, как сообщает корейское издание ETNews, поклонники Note могут не волноваться. Samsung действительно подтвердила, что будущий флагман Samsung Galaxy S21 Ultra будет выпущен в январе и будет оснащен стилусом S Pen. Появится также и новая модель Galaxy Z Fold 3 во второй половине 2021 года, которая тоже будет иметь на борту стилус. Но Samsung пока остается верна бренду Note и в следующем году готовит к выпуску новую модель Note 21.
Отмечается, что в будущей линейке Note 21 будет присутствовать только одна модель, а не две или три, как было раньше. Также подтверждено, что она станет последней в линейке Note.
В то же время пока нет ясности, будет ли поставляться стилус в комплекте с моделями Galaxy S21 и Galaxy S21+, но уже сейчас очевидно, что он непременно появится у модели S21 Ultra.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".