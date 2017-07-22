Компания Huawei HiSilicon планирует перейти на использование собственных микросхем для управления OLED-панелями уже в течение этого года. Об этом заявил Юй Чэндонга, генеральный директор Huawei. Ожидается, что этими чипами будут оснащаться все смартфоны и телевизоры Huawei, которые будут выпущены в следующем году. Аналитики считают, что такие чипы, возможно, уже находятся в массовом производстве, и такой шаг поможет снизить зависимость Китая от иностранных микросхем.
Важно отметить, что в нынешних условиях компании наверняка пришлось создавать принципиально новый тип чипа, основанный исключительно на ее собственных разработках. Известно, что проектирование нового чипа осуществлялось по нормам 28-нм техпроцесса, т.е. он ориентирован на выпуск с использованием только отечественной комплектующей базы.
Традиционно технологии процессорного управления OLED-панелями основаны на применении разработок, использующих архитектуру ARM. Особенность текущего момента состоит в том, что эти технологические разработки относятся к числу тех ограничений, которые были введены США в отношении Huawei.
Повышенную потребность для Китая в чипах этого типа объясняет и тот факт, что хотя китайские компании составляют около половины рынка LCD-дисплеев, на рынке более современных OLED-панелей и их микросхем управления в настоящее время полностью доминируют южнокорейские компании, в частности Samsung.
На рынке производства микросхем управления OLED-панелями в настоящее время также доминируют разработки южнокорейских компаний, прежде всего Samsung. На ее долю приходится почти 75% рынка, тогда как люксембургская компания Magnachip занимает около 20% рынка.
Этот дисбаланс является основным мотивом, почему в Huawei решили приступить к разработке собственных микросхем для управления OLED-панелями. В настоящее время доля китайских компаний на этом рынке составляет менее 1%, поэтому выход Huawei может означать начало новой фазы в его развитии, связанной с нарастанием конкуренции и более агрессивным ценообразованием.
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