РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei HiSilicon освоит производство 28-нм чипа управления OLED-панелями уже в 2021 году

01 декабря 2020, 09:07




Компания Huawei HiSilicon планирует перейти на использование собственных микросхем для управления OLED-панелями уже в течение этого года. Об этом заявил Юй Чэндонга, генеральный директор Huawei. Ожидается, что этими чипами будут оснащаться все смартфоны и телевизоры Huawei, которые будут выпущены в следующем году. Аналитики считают, что такие чипы, возможно, уже находятся в массовом производстве, и такой шаг поможет снизить зависимость Китая от иностранных микросхем.

Важно отметить, что в нынешних условиях компании наверняка пришлось создавать принципиально новый тип чипа, основанный исключительно на ее собственных разработках. Известно, что проектирование нового чипа осуществлялось по нормам 28-нм техпроцесса, т.е. он ориентирован на выпуск с использованием только отечественной комплектующей базы.

Huawei HiSilicon


Традиционно технологии процессорного управления OLED-панелями основаны на применении разработок, использующих архитектуру ARM. Особенность текущего момента состоит в том, что эти технологические разработки относятся к числу тех ограничений, которые были введены США в отношении Huawei.

Повышенную потребность для Китая в чипах этого типа объясняет и тот факт, что хотя китайские компании составляют около половины рынка LCD-дисплеев, на рынке более современных OLED-панелей и их микросхем управления в настоящее время полностью доминируют южнокорейские компании, в частности Samsung.

На рынке производства микросхем управления OLED-панелями в настоящее время также доминируют разработки южнокорейских компаний, прежде всего Samsung. На ее долю приходится почти 75% рынка, тогда как люксембургская компания Magnachip занимает около 20% рынка.

Этот дисбаланс является основным мотивом, почему в Huawei решили приступить к разработке собственных микросхем для управления OLED-панелями. В настоящее время доля китайских компаний на этом рынке составляет менее 1%, поэтому выход Huawei может означать начало новой фазы в его развитии, связанной с нарастанием конкуренции и более агрессивным ценообразованием.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Сверхядро на Snapdragon 870 будет работать в разогнанном состоянии до 3,2 ГГц
  • Заказчики из Китая стали активно закупать 14 нм чипы у Samsung
  • MediaTek покупает производство Intel Enpirion за 85 млн долларов
  • Производственные 5-нм и 7-нм мощности TSMC полностью загружены до второй половины 2021 года
  • Huawei подтвердила продажу бренда Honor

    • предыдущая новость
    Утечка: NVIDIA готовит к выпуску в январе 2021 года мобильные видеокарты RTX 30-й серии

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучший монитор Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 декабря, 2020

    Huawei HiSilicon освоит производство 28-нм чипа управления OLED-панелями уже в 2021 году

    30 ноября, 2020

    Утечка: NVIDIA готовит к выпуску в январе 2021 года мобильные видеокарты RTX 30-й серии

    В BIOS AMD Radeon RX 6700 XT «зашиты» сверхвысокие характеристики пропускной способности

    Хакер продает через российскую сеть реквизиты доступа к почте руководителей крупных компаний мира

    Ранняя сборка Docker заработала на Mac-компьютерах под Apple Silicon

    Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G легко обходит Snapdragon 865 в тестах

    Представители линейки AMD Radeon RX 6000 отличаются лишь аппаратными ограничениями

    Опровержение слухов: Samsung Galaxy Note жив и будет жить

    Патент Microsoft Meeting Score поможет повысить эффективность проводимых онлайн-встреч

    Владельцы Samsung Galaxy S21 снова смогут разблокировать телефон с помощью голоса

    27 ноября, 2020

    Google и AMD стали первыми заказчиками TSMC по выпуску экспериментальных 3D-чипов

    В России появились пауэрбанки ADATA на 10 000 и 20 000 мАч

    Apple получила патент на сенсорный элемент Force Touch для MacBook

    Слухи: старшая модель iPad Pro выпуска 2021 года будет поддерживать 5G вместе с mmWave

    Windows 10X будет запускать приложения для Android наравне с Win32

    Слухи: Apple готовится вывести производство iPad и MacBook из Китая во Вьетнам

    Слухи: 2021 год станет переходным и принесет новые MacBook на базе Apple Silicon и Intel

    26 ноября, 2020

    Выпущены три смартфона серии Redmi Note 9 нового поколения по цене от 152 долларов

    Intel Experience Day 2020: партнерская сеть Intel использует технологии вопреки пандемии

    Представлены умные часы Redmi Watch по самой демократичной цене

    ССЫЛКИ