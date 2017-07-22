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Alphacool улучшила цветовые эффекты водоблоков Eisblock Aurora для видеокарт EVGA FTW3

03 декабря 2020, 19:10




Немецкая компания Alphacool представила новые водоблоки охлаждения Eisblock Aurora Acryl GPX-N для видеокарт EVGA FTW3 30-й серии.

Новые модели используют полностью закрытой контур водоснабжения. Благодаря этому конструкции блоков теперь обеспечивают более серьезное охлаждение. Этому же также способствует добавление задней охлаждающей панели, которая поставляется в комплекте с кулерами. Благодаря ей выравнивается отвод тепла с видеокарты и обеспечивается равномерное контактное давление кулера.

Как отмечает Alphacool, при разработке блока охлаждения графического процессора видеокарты EIsblock Aurora GPX-N большое внимание уделялось росту производительности. Инженеры переместили кулер как можно ближе к компонентам платы за счет уменьшения толщины термопрокладки до 1 мм.

Alphacool улучшила цветовые эффекты водоблоков Eisblock Aurora для видеокарт EVGA FTW3


Помимо этого была уменьшена толщина никелированного медного блока. Вместо 7 мм теперь его толщина составляет всего 5,5 мм. Был оптимизирован ток воды внутри охладителя. Все важные компоненты, такие как трансформаторы напряжения и память, теперь значительно лучше и эффективнее охлаждаются водой, что обеспечивает значительное рост охлаждающей способности.

Большое внимание при разработке кулера Eisblock Aurora GPX-N уделялось функции освещения. Проработке в этом направлении было уделено гораздо больше внимания, чем в предыдущих моделях.

Alphacool улучшила цветовые эффекты водоблоков Eisblock Aurora для видеокарт EVGA FTW3


Адресуемые цифровые светодиоды RGB встроены непосредственно в охлаждающий блок и проходят вдоль всего блока. В результате создан эффект подсветки всего охлаждающего блока, при котором ни один из углов или краев не остается не освещенным светодиодами aRGB.

Большое внимание было уделено качеству рассеивания света в водоохладителе. Эффект был достигнут за счет учета отражений на скосах. Они создают различные контуры, придающие кулеру Aurora индивидуальность.

Alphacool улучшила цветовые эффекты водоблоков Eisblock Aurora для видеокарт EVGA FTW3


Рекомендуемая цена: 136,98 евро (12 700 руб.).



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