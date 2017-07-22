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Техпроцесс 3+ нм (N3+) будет готов для внедрения TSMC в 2023 году

18 декабря 2020, 19:20




Разработка новых технологических производственных процессов для массового выпуска микросхем ведется непрерывно сразу по нескольким направлениям. Например, в TSMC на разной степени готовности находятся процессы 5 нм, 4 нм, 3 нм и 2 нм. Существуют планы по запуску каждого из них, причем они даже четко выстроены по времени.

Техпроцесс 3+ нм (N3+) будет готов для внедрения в TSMC в 2023 году


Ранее THG.ru уже сообщал о планах TSMC по разработке экспериментального 3 нм техпроцесса. Теперь стали известны планы по готовности новой версии 3-нм техпроцесса, получившего название 3 нм Plus или 3+ нм (N3+). По информации, предоставленной изданием DigiTimes, первым клиентом тайваньского производителя для этого техпроцесса станет компания Apple.

Какие именно технологические концепции будут заложены в новый N3P процесс, пока неизвестно. Высказываются самые разные предположения: применение более высокой плотности размещения транзисторов; усовершенствования в целях понижения энергопотребления; разработка путем использования более высоких рабочих тактовых частот. Возможна комбинация этих «базовых» принципов оптимизации.

Ожидается, что базовый 3-нм производственный процесс обеспечит 15% прирост производительности по сравнению с текущим топовым 5-нм узлом при 30% снижении энергопотребления и росте плотности компоновки до 70%.

Техпроцесс 3+ нм (N3+) будет готов для внедрения в TSMC в 2023 году


Если говорить о реализации, то в TSMC планируют сохранить предпочтение в пользу нынешнего способа производства узлов - FinFET. По мнению TSMC, это обеспечит наилучшие показатели по затратам и энергоэффективности.

Главный конкурент TSMC, компания Samsung, сделал другой выбор. Samsung планирует переход на 3 нм нормы путем отказа от FinFET ради более экзотической технологии кольцевого затвора GAA (Gate All Around). Эта технология обещает повысить производительность, но ее реализация в производстве станет более сложной и дорогой.

Техпроцесс 3+ нм (N3+) будет готов для внедрения в TSMC в 2023 году

Рабочее напряжение для техпроцессов PLanar, FinFET и нанослойные FET.




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