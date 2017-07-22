Компания Intel продолжает развивать свой план разработки новой линейки процессоров для дискретной графики, ориентированной прежде всего на игровую сферу. Первым из этих шагов стал выпуск графического процессора Iris Xe MAX на платформе Tiger. Его тесты в Geekbench показали высокий результат - 23 000 баллов.
Но Intel продолжает разработку более мощных моделей на микроархитектуре Xe. Анализ кода одной из последних версий драйвера 100.9126 позволял узнать о подготовке более мощного графического процессора «DG2». Он основан на архитектуре Xe-HPG и нацелен на поддержку игрового направления в Xe.
Будущий графический процессор, по слухам, имеет 512 исполнительных блоков Xe. Для сравнения, нынешний процессор Iris Xe MAX оснащен 96 EU-блоками. Столько же имеет графический процессорный модуль Iris Xe iGPU в составе мобильных процессорах Intel Tiger Lake. По слухам, графический блок iGPU чипсета Intel Core "Rocket Lake-S" 11-го поколения имеет 48 EU-модулей на базе Xe.
Если тактовые частоты нового графического процессора DG2 будут сопоставимы с его предшественниками, то его вычислительная мощность вырастет примерно в 5 раз по сравнению с DG1 и в 10 раз по сравнению с графическим модулем iGPU чипсета "Rocket Lake-S". Наличие в нем 512 EU-блоков указывает на то, что число программируемых конвейеров для шейдерной обработки составит 4096.
О будущем процессоре DG2 также появились данные в недавних материалах, переданных в распоряжение OEM-партнеров Intel. В них сообщается, что процессор сможет использовать 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.
Стали также известны подробности о технологии выпуска процессора DG2. Будущий чип Xe-HPG будет выпускаться на базе техпроцесса, разработанного сторонним производителем. Для сравнения, выпуск Iris Xe MAX осуществлен на базе 10-нм техпроцесса Intel SuperFin, разработанного в Intel,
Продвижение нового процессора Intel планируется осуществлять с опорой на разработчиков киберспортивных игр. Intel планирует оказывать спонсорскую поддержку различным киберспортивным группам, рассчитывая на их поддержку своего нового процессора.
Что касается доступности, то, по оценкам VideoCardz, выпуск будущей серии мобильных игровых процессоров Intel Tiger Lake-H, возможно, произойдет в середине 2021 года.
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