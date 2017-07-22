Samsung объявила о намерении увеличить объем массового производства OLED-панелей более высокого качества для ноутбуков. Это решение способно оказать существенное влияние на развитие рынка ноутбуков в этом и последующих годах, считают эксперты.
Считается, что новые технологии отображения приходят в первую очередь на рынок телевизоров и компьютерных мониторов. В сегменте ноутбуков новые дисплейные технологии обычно существенно отстают по скорости внедрения. Причина кроется в том, что принято считать: для большинства ноутбуков достаточно разрешения 1080p (1920х1080 пикселей или аналогичное). Поэтому добиваться оснащения ноутбуков панелями с более высоким разрешением не имеет смысла. Если пользователю требуется более высокое разрешение, то он предпочтет использовать его в настольном варианте через компьютерный монитор. Другой вариант - предложить панель с разрешением 4K (3840х2160 пикселей или аналогичное), которая пригодится для представительских функций и поэтому имеет «космическую» цены.
Однако в последнее время стали распространяться слухи, что Samsung планирует запустить в массовое производство OLED-панели для ноутбуков с диагональю от 13,3 до 16 дюймов, которые будут иметь разрешение 1440p (2560х1440 пикселей или аналогичное). Новые модели должны появиться на рынке уже в этом году.
До сих пор главным сдерживающим фактором для массового выпуска OLED-панелей с разрешением 1440p была их повышенная себестоимость. Поэтому на рынке присутствовали только панели 1080p. Теперь Samsung, якобы, планирует увеличить доступность OLED-дисплеев, создав условия для их удешевления.
В настоящее время нет информации, какую частоту обновления будут иметь новые модели Samsung. По слухам, Samsung собирается выпускать OLED-панели, скорость отклика у которых будет «до 10 раз выше, чем у типовых LCD-экранов для ноутбуков». Другие слухи говорят о том, что максимальная контрастность будет выше 1 000 000:1, минимальная яркость пикселей не превысит 0,0005 нит, а цветовое покрытие DCI-P3, отражающее долю воспроизводимого видимого спектра, составит 120%.
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