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Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell

08 января 2021, 13:11




Раскрыта причина «упорной» позиции Microsoft по комплектации своих контроллеров Xbox батарейками Duracell типа AA. Ее раскрыл рассказал менеджер по маркетингу Duracell в Великобритании. Причина состоит не в каких-то особенностях конструкции, а в существовании неафишируемой договоренности между Microsoft с Duracell. Об этом рассказал Люк Андерсон, менеджер по маркетингу Duracell в Великобритании.

Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell


Андерсон заявил, что ранее Microsoft и Duracell заключили между собой долгосрочное соглашение, которое предусматривает поставку батареек AA в комплекте с Xbox. С тех пор каждый контроллер Xbox поставляется с парой одноразовых батареек AA Duracell.

Интерес к этой особенности возник из-за того, что многие компании уже давно перешли на использование перезаряжаемых батарей, устанавливаемых внутри периферийных устройств. Между тем, Microsoft по-прежнему использует сменные батареи AA в своем контроллере Xbox.

«Это партнерство между Duracell и Xbox было всегда... Это - постоянное соглашение между Duracell и Microsoft», - заявил Андерсон изданию Stealth Optional.

«Мы намеренно предлагаем потребителям выбор батарей для наших стандартных беспроводных контроллеров Xbox, - пояснил далее представитель Microsoft. - Это предусматривает возможность использования батареек AA от любого производителя, аккумуляторной батареи Xbox, решений для зарядки от наших партнеров или кабеля USB-C, который может питать контроллер при подключении к консоли или ПК».



Это - действительно, правда. Хотя все контроллеры Xbox по умолчанию оснащаются одноразовыми батарейками Duracell, Microsoft и ряд сторонних компаний продают перезаряжаемые аксессуары Plug and Play для контроллера. При желании пользователи могут приобрести перезаряжаемые аккумуляторы типа AA. Тем самым, Microsoft способствует развитию экосистемы вокруг своего геймерского решения, развивает партнерскую сеть, а не сужает ее до определенного выбора со встроенной, незаменяемой батареей.

Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell

Геймпад Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2


Тем не менее, выпущенный пару лет назад геймпад Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 стал примером отхода от выбранного концепта, следуя которому развивался контроллер Xbox. Эта модель использовала собственный аккумулятор. По сути она стала первым устройством в экосистеме Xbox со встроенной перезаряжаемой батареей. Хотя для самого контроллера Xbox этому «примеру» не последовали, в будущем можно ожидать появления у Xbox и перезаряжаемых батарей, считают эксперты.



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