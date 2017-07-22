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В линейке игровых мониторов Acer появились новые Predator и Nitro

08 января 2021, 18:42




В линейке игровых мониторов Acer пополнение - три новые модели из серий Predator и Nitro. Они выделяются высокой частотой обновления экрана и премиальными характеристиками. Новинки позиционированы так, чтобы найти подходящую модель могли представители из любых групп пользователей: от киберспортсменов до обычных геймеров и просто пользователей, которые хотят получать удовольствие от игр.

Важной отличительной особенностью стало то, что Acer стала первой в мире компанией, окторая представила игровые мониторы, сертифицированные TÜV Rheinland Eyesafe - сертификат, указывающий на безвредность изделия в его синей части спектра. Для игровых мониторов, где необходим самый широкий цветовой охват, это отражает высокое качество моделей.

Predator XB273U NX для профессиональных геймеров

Predator XB273U NX для профессиональных геймеров


Predator XB273U NX для профессиональных геймеров

Первая модель - игровой 27-дюймовый монитор Predator XB273U NX для геймеров. Модель, со слов вендора, буквально напичкана до краёв инновациями: высокая детализация за счёт разрешения WQHD - 2560х1440 пикселей; свервысокая частота обновления экрана - до 275 Гц. При таком быстродействии удается устранять разрывы изображения и размытие в движении даже в самых динамичных сценах. 95% охват цветового пространства DCI-P3 обеспечивает насыщенные и естественные оттенки; обеспечен глубокий чёрный цвет и высокая чёткость картинки. Для усиления эффекта предложена технология Acer Agile-Splendor IPS, которая сохраняет достигнутый уровень на любых углах обзора.

Новая технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer позволяет точно измерить уровень задержки, используя анализ нажатий на клавиши мыши. Эта функция будет интересна для профессиональных геймеров. Время отклика новинки (G to G) составляет всего 0,5 мс.

Predator XB273U NX для профессиональных геймеров

Predator XB273U NX для профессиональных геймеров


Predator XB273U NX для профессиональных геймеров
Predator XB273U NX для профессиональных геймеров

Predator XB273U NX для профессиональных геймеров


Predator XB273U NX для профессиональных геймеров

Монитор Predator XB273U NX появится в регионе EMEA в мае 2021 года по цене от 1099,99 долларов США (81 600 руб.).

Predator XB323QK NV - большая диагональ и высокое разрешение

Вторая модель - это 31,5-дюймовый игровой монитор Predator XB323QK NV с разрешением UHD (3840х2160 пикселей). Его отличительные особенности - большая диагональ и высокое разрешение, поддержка технологии NVIDIA G-SYNC и высокая частота обновления экрана (144 Гц). Обеспечена высокая плавность смены кадров, естественная цветопередача с 90% охватом цветового пространства DCI-P3, имеется поддержка технологии Acer Agile Splendor IPS.

Predator XB323QK NV

Predator XB323QK NV


Predator XB323QK NV

Оба монитора из линейки Predator XB3 поддерживают технологии, входящие в пакет Acer VisionCare 4.0. Они помогают защитить глаза пользователей во время длительных игровых сессий и киберспортивных турниров.

Predator XB323QK NV

Predator XB323QK NV


Монитор Predator XB323QK NV появится в регионе EMEA в мае 2021 года по цене от 1199,99 долларов США (88 900 руб.).

Acer Nitro XV282K KV

Acer Nitro XV282K KV


Acer Nitro XV282K KV - 4K UHD и поддержка игровых консолей нового поколения

Третья модель Nitro XV282K KV отличается высокой детализацией благодаря IPS-экрану с разрешением 4K UHD (3840х2160 пикселей) и уровню контрастности 100 000 000:1. Обеспечена максимальная чёткость изображения и 90% покрытие цветового пространства DCI-P3. Благодаря высокой частоте обновления экрана (144 Гц) и поддержке технологии AMD FreeSync Premium и времени отклика в 1 мс, геймер получает высокую производительность, необходимую для запуска современных игровых программ.

Эта модель прошла сертификацию TÜV/Eyesafe и поддерживает новую технологию Acer Agile-Splendor IPS, которая обеспечивает чёткую картинку без искажений даже под углом. Для защиты зрения у активных пользователей предусмотрен комплекс инновационных технологий Acer VisionCare 3.0: LightSense, ColorSense, ProxiSense и BluelightShield Pro.

Acer Nitro XV282K KV

Acer Nitro XV282K KV


Монитор Nitro XV282K KV выйдет на рынки региона EMEA в мае 2021 года по цене от 899,99 долларов (66 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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