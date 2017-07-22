РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новый настольный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6,9 ГГц

10 января 2021, 11:22




Топовый процессор для настольных систем из нового семейства Intel Rocket Lake-S, появился на видео в сети. Оно показывает, как проводится тест CPU-Z с разгоном рабочей частоты до уровня 6,923 ГГц. Ни автор видео, ни оверклокер, решившийся на разгон процессора до таких скоростей, когда стандартная тактовая частота не превышает 3,6 ГГц, в настоящее время неизвестны.


Новый топовый настольный процессор Intel Rocket Lake-S


Из видео можно узнать, что в тестах использовался образец, оснащенный 8 ядрами и 16 потоками. Массовый выпуск процессоров из нового семейства Intel Rocket Lake-S должен начаться, по слухам, в январе 2021 года.

Новый топовый настольный процессор Intel Rocket Lake-S


Точная модель процессора, который использовался в тестах, неизвестна. В то же время есть данные о максимальных частотах его разгона. На одноядерных операциях, такой процессор может быть разогнан до частоты не выше 5,3 ГГц, на многоядерных операциях - до 4,8 ГГц. Оверклокер постарался на славу.

Новый топовый настольный процессор Intel Rocket Lake-S


На видео также попали данные с экрана CPU-Z. Видно, что разогнанный до 6,9 ГГц процессор наделен рядом интересных особенностей, которые недоступны для текущей линейки процессоров Intel для настольных ПК. Речь идет о поддержке наборов инструкций SHA и AVX512F.

Опция SHA означает наличие поддержки набора инструкций SHA (Secure Hash Algorithm extensions), разработанных компанией Intel для ускорения работы приложений, использующих алгоритмы шифрования SHA. Этот набор включает 7 инструкций, 4 из которых ускоряют работу SHA-1, остальные 3 - SHA-256. Ускорение может составлять 150-200 % и более (в зависимости конкретного приложения).

Опция AVX512F означает поддержку расширенной системы команд для кодирования машинных кодов. Они применяются для интенсивных вычислений с плавающей точкой в мультимедиа-программах и научных задачах. Там, где возможна более высокая степень параллелизма, эта опция позволяет увеличивать производительность на операциях с вещественными числами.

Размеры кеша соответствуют ожидаемым изменениям для Intel Rocket Lake-S. Разогнанный процессор был соединен с разогнанной памятью DDR4, которая была доведена до работы на частоте 6666 МГц. Напряжение удерживалось строго на уровне 1,830 В.

Новый топовый настольный процессор Intel Rocket Lake-S


Информация об использованной в тестах материнской плате ограничена. Предполагается, что это была плата Z590 компании Gigabyte.

В то же время высказывается предположение, что это видео является частью маркетинговой программы Intel по продвижению своих новых процессоров Rocket Lake-S и повышения их привлекательности для оверклокеров и энтузиастов. Поэтому сейчас все внимание приковано к предстоящей выставке CES 2021, чтобы разобраться в деталях и получить официальную информацию о реальных характеристиках новых систем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • PassMark: AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК
  • Новые слухи о будущем игровом графическом процессоре Intel DG2 Xe-HPG
  • Появилась дорожная карта настольных процессоров Intel серии Rocket Lake-S
  • Середнячок Intel Tiger Lake-H35 оказался быстрее флагманского AMD Ryzen 9 5900HX
  • Производительность процессоров AMD Ryzen Zen 3 почти удвоилась по сравнению с Zen

    • следующая новость
    ASUS WRX80: пополнение в линейке системных плата для Ryzen Threadripper Pro

    предыдущая новость
    Новая планка для геймерских смартфонов 2021 года - частота обновления 144 Гц и выше

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Выгодные покупки с BOBKeys: Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro – 935р, Office – 423р Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка С новым годом! Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 и Office Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 января, 2021

    ASUS WRX80: пополнение в линейке системных плата для Ryzen Threadripper Pro

    Новый настольный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6,9 ГГц

    Новая планка для геймерских смартфонов 2021 года - частота обновления 144 Гц и выше

    9 января, 2021

    Мини-планшет IPad mini шестого поколения получит 8,4-дюймовый дисплей

    Новые слухи об iPhone 13 пришли из Японии

    Флагман Xiaomi Mi 11 складывается как стул, если на него сесть

    HARMAN сделал акцент в своих новых продуктах на качество звука в доме и автомобиле

    8 января, 2021

    Samsung получила патент на оригинальный механизм для размещения подэкранной камеры

    Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 5 начали взрываться во время зарядки

    В линейке игровых мониторов Acer появились новые Predator и Nitro

    Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, несмотря на обвинение в мошенничестве

    Lenovo анонсировала карманный ПК-геймпад ПК LAVIE MINI

    Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell

    Xiaomi сообщает о росте спроса на умные домашние устройства

    Hyundai Motor намерена выпускать Apple Car вместе с Apple

    7 января, 2021

    Microsoft добавила «простой» режим к инструменту восстановления файлов в Windows

    Bloomberg рассказал о фиаско Microsoft с покупкой Nintendo

    Samsung Electronics анонсировал новые серии телевизоров 2021 года: Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV

    PassMark: AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК

    6 января, 2021

    GELID анонсировал новую модель ARGB-кабелей ASTRA для подсветки ПК

    ССЫЛКИ