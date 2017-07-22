Топовый процессор для настольных систем из нового семейства Intel Rocket Lake-S, появился на видео в сети. Оно показывает, как проводится тест CPU-Z с разгоном рабочей частоты до уровня 6,923 ГГц. Ни автор видео, ни оверклокер, решившийся на разгон процессора до таких скоростей, когда стандартная тактовая частота не превышает 3,6 ГГц, в настоящее время неизвестны.
Из видео можно узнать, что в тестах использовался образец, оснащенный 8 ядрами и 16 потоками. Массовый выпуск процессоров из нового семейства Intel Rocket Lake-S должен начаться, по слухам, в январе 2021 года.
Точная модель процессора, который использовался в тестах, неизвестна. В то же время есть данные о максимальных частотах его разгона. На одноядерных операциях, такой процессор может быть разогнан до частоты не выше 5,3 ГГц, на многоядерных операциях - до 4,8 ГГц. Оверклокер постарался на славу.
На видео также попали данные с экрана CPU-Z. Видно, что разогнанный до 6,9 ГГц процессор наделен рядом интересных особенностей, которые недоступны для текущей линейки процессоров Intel для настольных ПК. Речь идет о поддержке наборов инструкций SHA и AVX512F.
Опция SHA означает наличие поддержки набора инструкций SHA (Secure Hash Algorithm extensions), разработанных компанией Intel для ускорения работы приложений, использующих алгоритмы шифрования SHA. Этот набор включает 7 инструкций, 4 из которых ускоряют работу SHA-1, остальные 3 - SHA-256. Ускорение может составлять 150-200 % и более (в зависимости конкретного приложения).
Опция AVX512F означает поддержку расширенной системы команд для кодирования машинных кодов. Они применяются для интенсивных вычислений с плавающей точкой в мультимедиа-программах и научных задачах. Там, где возможна более высокая степень параллелизма, эта опция позволяет увеличивать производительность на операциях с вещественными числами.
Размеры кеша соответствуют ожидаемым изменениям для Intel Rocket Lake-S. Разогнанный процессор был соединен с разогнанной памятью DDR4, которая была доведена до работы на частоте 6666 МГц. Напряжение удерживалось строго на уровне 1,830 В.
Информация об использованной в тестах материнской плате ограничена. Предполагается, что это была плата Z590 компании Gigabyte.
В то же время высказывается предположение, что это видео является частью маркетинговой программы Intel по продвижению своих новых процессоров Rocket Lake-S и повышения их привлекательности для оверклокеров и энтузиастов. Поэтому сейчас все внимание приковано к предстоящей выставке CES 2021, чтобы разобраться в деталях и получить официальную информацию о реальных характеристиках новых систем.
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