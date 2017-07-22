В ожидании предстоящего выпуска новой линейки мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 следующего поколения семейства Cezanne в распоряжении VideoCardz появилась информация о проведенном тестировании инженерного образца будущего 7 нм APU Cezanne в сокете AM4. Информация появилась в китайской социальной сети Weixin QQ. Образец имел кодовое имя 100-000000263 и уже встречался ранее при других утечках. Новый процессор выстроен на архитектуре Zen3.
Согласно полученным данным, процессор оснащен 8 ядрами и 16 потоками, работающими на частоте 4,441 ГГц. Скорость системной шины составляет 99,8 МГц. В основе процессора использовано на 7-нм ядро Zen3.
AMD Ryzen 7 5700G APU CPU-Z, Источник: Weixin QQ
Согласно данным, опубликованным в социальной сети, в тестах принимал участие инженерный образец процессора Ryzen 7 5700G или 5750G. Для сравнения характеристик был выбран 8-ядерный процессор текущего поколения Ryzen 7 3700X.
Новый инженерный образец сумел набрать в тесте CPU-Z в однопоточном тесте 613,6 баллов и 6292,2 баллов при многопоточной рабочей нагрузке. По сравнению с эталонным образцом Ryzen 7 3700X на базе ядра Zen2 прирост производительности на одно- и многопоточных операциях в тестах CPU-Z составил 20% и 16%, соответственно.
Новый образец был также подвергнут тестированию при разгоне до частоты 4,7 ГГц. Согласно опубликованным данным, в этом экстремальном режиме процессор набрал 647,4 баллов в тесте на однопоточных операциях и 6960 баллов при многопоточной обработке. Это на 5,4% и 10,5%, соответственно, выше по сравнению с характеристиками при обычной работе.
APU Zen 3 Cezanne поддерживают до 8 ядер и 16 потоков, как и APU Zen 2 Renoir. Ожидается, что новые процессоры серии Ryzen 5000H Cezanne будут устанавливаться в ноутбуках образца 2021 года и будут отличаться от предшественников более низким энергопотреблением.
По неофициальным данным, будущий процессор будет стоить 296 долларов (21 900 руб.).
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