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Новый мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700G производительнее предшественника Ryzen 7 3700X на 20%

10 января 2021, 15:55




В ожидании предстоящего выпуска новой линейки мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 следующего поколения семейства Cezanne в распоряжении VideoCardz появилась информация о проведенном тестировании инженерного образца будущего 7 нм APU Cezanne в сокете AM4. Информация появилась в китайской социальной сети Weixin QQ. Образец имел кодовое имя 100-000000263 и уже встречался ранее при других утечках. Новый процессор выстроен на архитектуре Zen3.

Новый мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700G производительней предшественника Ryzen 7 3700X на 20%

AMD Ryzen 7 5700G APU (100-000000263-30), Источник: Weixin QQ


Согласно полученным данным, процессор оснащен 8 ядрами и 16 потоками, работающими на частоте 4,441 ГГц. Скорость системной шины составляет 99,8 МГц. В основе процессора использовано на 7-нм ядро Zen3.

Новый мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700G производительней предшественника Ryzen 7 3700X на 20%

AMD Ryzen 7 5700G APU CPU-Z, Источник: Weixin QQ


Согласно данным, опубликованным в социальной сети, в тестах принимал участие инженерный образец процессора Ryzen 7 5700G или 5750G. Для сравнения характеристик был выбран 8-ядерный процессор текущего поколения Ryzen 7 3700X.

Новый инженерный образец сумел набрать в тесте CPU-Z в однопоточном тесте 613,6 баллов и 6292,2 баллов при многопоточной рабочей нагрузке. По сравнению с эталонным образцом Ryzen 7 3700X на базе ядра Zen2 прирост производительности на одно- и многопоточных операциях в тестах CPU-Z составил 20% и 16%, соответственно.

Новый образец был также подвергнут тестированию при разгоне до частоты 4,7 ГГц. Согласно опубликованным данным, в этом экстремальном режиме процессор набрал 647,4 баллов в тесте на однопоточных операциях и 6960 баллов при многопоточной обработке. Это на 5,4% и 10,5%, соответственно, выше по сравнению с характеристиками при обычной работе.

Новый мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700G производительней предшественника Ryzen 7 3700X на 20%


APU Zen 3 Cezanne поддерживают до 8 ядер и 16 потоков, как и APU Zen 2 Renoir. Ожидается, что новые процессоры серии Ryzen 5000H Cezanne будут устанавливаться в ноутбуках образца 2021 года и будут отличаться от предшественников более низким энергопотреблением.

По неофициальным данным, будущий процессор будет стоить 296 долларов (21 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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