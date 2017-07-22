Исполнительный вице-президент Intel Грегори Брайант представил широченный ряд новых процессоров и технологий в рамках виртуального мероприятия, проведенного на CES 2021. Новые модели, анонсированные Intel, ориентированы практически на все сегменты рынка, от Chromebook до геймеров, от ноутбуков и настольных рабочих станций и серверов.
Такой значительный «наплыв» новых продуктов многие связывают с тем, что в Intel наконец «проснулись». Они нанесли колкие удары, отвести на многочисленные предложения со стороны AMD.
Мобильные процессоры Intel Core 11-го поколения серии H для игр
Мобильные процессоры Intel 10-го поколения серии H в настоящее время можно найти практически повсеместно - в любых современных высокопроизводительных игровых ноутбуках. Эта ситуация вполне устраивает Intel. Поэтому она внесли только коррективы в свое продуктовое предложение, заменив пару процессоров Core i7 и Core i5 на новые модели.
Главный акцент в новых продуктах, выстроенных на 10-нм архитектуре Tiger Lake, сделан прежде всего не в сторону повышения производительности и наращивания функционального наполнения. Основное внимание Intel направлено на расширение границ существующей продуктовой линейки, где теперь появились модели с новым форм-фактором.
Помимо традиционных игровых ноутбуков, Intel продвинулась на «территорию» тонких высокопроизводительных игровых ноутбуков. Например, ее решение Tiger Lake H35 для ноутбуков с толщиной корпуса всего 16 мм. Эти решения предусматривают использование дискретной графики нового поколения от NVIDIA.
Главным новым продуктом, предложенным Intel в игровом мобильном сегменте, стал процессор Intel Core i7-11375H Special Edition (SE). Это - 4-ядерный процессор мощностью 35 Вт, имеющий 8 потоков вычислительных конвейеров и допускающий их разгон до 5 ГГц. Обмен данными с «внешним миром» осуществляется через шину PCI Express 4.0, которая идеально приспособлена для применения в ультрапортативных игровых ноутбуках.
По оценкам Intel, переход на новый продукт обеспечит рост производительности на однопоточных операциях примерно на 15% по сравнению с моделями процессоров предыдущего поколения и более чем на 40% при многопоточных рабочих нагрузках.
Новые чипы Intel оснащены более производительной Xe-графикой и поддерживают память DDR4 или LPDDR4X с тактовой частотой до 4266 МГц. Платформа предусматривает поддержку беспроводных технологий Killer Wi-Fi 6/6E, Thunderbolt 4.
В новых продуктах нашла реализацию и поддержка инновационной технологии изменения размера регистров Resizable BAR (Base Address Registers), являющейся частью PCI Express. Она уже применяется в процессорах конкурента, где носит название AMD Smart Access Memory (SAM). В то же время эта технология не является эксклюзивой для AMD, которой наделены чипы Ryzen. Благодаря тесному сотрудничеству с NVIDIA, компания Intel теперь может предложить ее собственную поддержку в своих мобильных процессорах.
На кого ориентированы эти новые продукты Intel? Прежде всего, это поклонники ультратонких мобильных ноутбуков, предъявляющих высокие требования к функциональной начинке и высокой производительности.
Многие вендоры, в числе которых Acer, ASUS, MSI и Vaio уже анонсировали свои ноутбучные системы на базе процессоров Intel Core серии H35 11-го поколения. Со слов Intel, это не предел. В первой половине 2021 года, как заявляет Intel, появятся более 40 новых решений от различных производителей.
Но это тоже не предел.
Брайант специально выделил отдельную группу пользователей, которые заинтересованы в получении еще больше вычислительной мощности в своем ноутбуке. Ориентируясь на эту группу пользователей, Брайант анонсировал предстоящий выпуск 8-ядерного мобильного процессора на базе той же архитектуры, что и серия H 11-го поколения, но с еще более мощной производительностью, чем уже выпущенные ранее. Поставки этой модели планируется начать чуть позже в этом квартале. Производительность нового чипа будет сравнима с производительностью чипов для высокопроизводительнах настольных систем. Новый чип можно будет разгонять до 5 ГГц на нескольких ядрах, он будет допускать обмен данными сразу по 20 линиям PCIe Gen 4.
Процессоры Rocket Lake-S 11-го поколения для настольных ПК
Intel также раскрыла некоторые дополнительные сведения о своих процессорах серии Rocket Lake-S и, в частности, по модели Core i9-11900K.
По данным Intel, готовящийся к выпуску процессор Core i9-11900K должен появиться уже в этом квартале. Ожидается, что он обеспечит 19% рост производительности IPC по сравнению с процессорами Core 10-го поколения для настольных ПК. Их можно будет разгонять до 5,3 ГГц на одноядерных операциях и до 4,8 ГГц на многоядерных. Это обеспечит необходимый прирост производительности.
Новое 11-е поколение процессоров Core под названием Rocket Lake-S будет опираться на новую микроархитектуру под названием Cypress Cove. В настоящее время уже известно, что будет применен обратный перенос разработанной 10 нм микроархитектуры Cypress Cove на рельсы уже зрелого 14 нм техпроцесса. Другими словами, новые процессоры для настольных ПК Rocket Lake-S 11-го поколения будут базироваться на новейшей микроархитектуре Intel, но их фактическое производиство будет осуществляться по 14-нм техпроцессу.
Такой переход на 14 нм технормы потребовал удаления пары ядер, чтобы уложиться в размеры кристаллов. Поэтому если Core i9-10900K представляет собой 10-ядерный процессор, то новый процессор Core i9-11900K будет обладать «всего лишь» 8 ядрами.
В то же время обратный перенос отразится положительно на производительности. Процессоры Core i9-11900K будут превосходить своих предшественников предыдущего поколения. Более того, Intel показала, что новый процессор будет опережать по производительности и 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5900X при различных игровых нагрузках.
Новые процессоры Core 11-го поколения для настольных ПК на базе Rocket Lake-S будут иметь также ряд дополнительных улучшений, включая поддержку более быстрой памяти DDR4-3200, более производительную графику UHD и новейший мультимедийный движок Intel с поддержкой декодирования AV1, Deep Learning Boost и постоянно включенной QuickSync, а также 20 линий подключения по PCIe 4.0.
Хотя настольные процессоры Core 11-го поколения будут обратно совместимы с материнскими платами на чипсетах 400-й серии, Intel планирует выпустить также новый чипсет для этих процессоров. Чипсет Intel серии 500 будет иметь встроенный порт USB 3.2 Gen 2x2 (20G) и общую шину DMI x8 между процессором и PCH, что позволит удвоить пропускную способность по сравнению с серией 400.
Кроме этого Intel представила некоторые сведения о своей новой архитектуре Alder Lake. Intel называет ее «наиболее перспективной системой на кристалле» за всю историю Intel. Согласно заявлению Intel, процессоры Alder Lake будут относиться к следующему поколению после нынешнего поколения Rocket Lake.
Как было заявлено во время презентации, Alder Lake будет предоставлять наиболее масштабируемые возможности с точки зрения вычислительной мощности для однокристальной системы Intel. Это будет достигаться за счет нового принципа интеграции в одном продукте высокопроизводительных и высокоэффективных ядер.
Alder Lake будет производиться на базе улучшенной версии 10-нм технологии SuperFin, что обеспечит более высокие характеристики готовым изделиям по реализации вычислительной мощности и эффективности энерговыделения. Микроархитектура Alder Lake и его производные будет использоваться как для настольных, так и для мобильных процессоров, когда они появятся в конце этого года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".