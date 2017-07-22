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Arctic выпустил малошумный 120 мм вентилятор BioniX серии P

14 января 2021, 17:47




Компания ARCTIC, известная своими малошумными кулерами, впервые представила мощный 120-миллиметровый корпусный вентилятор со светодиодной подсветкой - BioniX P120 A-RGB. Для его управления используется Широтно-Импульсная Модуляция (Pulse-Width Modulation, PWM), позволяющая управлять 12 адресуемыми RGB-светодиодами для создания настраиваемой цветовой гаммы.

Лопасти вентилятора BioniX P120 A-RGB имеют специальное профилирование. Это позволяет создавать сфокусированный воздушный поток для эффективного охлаждения. Система вентиляции хорошо справляется даже в условиях повышенного сопротивления воздуха на радиаторах и закрытых вентиляционных отверстиях в корпусе.

Arctic выпустил малошумный 120 мм вентилятор BioniX серии P


Плавную работу и долгий срок службы обеспечивает новый двигатель ARCTIC и высококачественные подшипники. Скорость вращения лопастей можно регулировать синхронно с другими вентиляторами в диапазоне от 400 до 2300 об/мин.

Новые вентиляторы совместимы со многими материнскими платами, где управление светодиодами осуществляется напрямую через соединение A-RGB на плате. В качестве альтернативы допускается управление также с помощью внешнего контроллера с дистанционным доступом.

Arctic выпустил малошумный 120 мм вентилятор BioniX серии P


Комплект BioniX P120 A-RGB может состоять из одного или трех вентиляторов с контроллером. Для установки используются два 8-контактных разъема, через которые передаются сигналы управления вентилятором и освещением. Это значительно упрощает кабельную разводку.

В комплект поставки входит также соединительный блок для последовательного беспроводного подключения.

Arctic выпустил малошумный 120 мм вентилятор BioniX серии P


При продаже комплектации BioniX P120 A-RGB из отдельного вентилятора цена составляет 24,99 доллара (1800 руб.), в комплекте из 3 вентиляторов с контроллером - 54,99 доллара (4100 руб.).

Arctic выпустил малошумный 120 мм вентилятор BioniX серии P




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