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MediaTek готовит к выпуску два новых чипсета - Dimensity 1100 и 1200

18 января 2021, 09:06




Компания MediaTek планирует выпустить несколько новых чипов в ближайшие дни. Об этом стало известно после появления информации о планируемом анонсе, который предположительно состоится 20 января. Сообщается, что это будут новые мобильные чипы для смартфонов. Других официальных подробностей пока не сообщается.

В то же время ранее уже прошли слухи о готовящемся выпуске процессора под названием Dimensity 1200 (MT6893). Теперь появилась информация, что к списку новых моделей присоединится еще один чипсет под названием MediaTek Dimenisty 1100. Судя по слухам, новый чип Dimensity будет всего лишь урезанным вариантом Dimensity 1200. Во всяком случае информации о чем-то более существенном у этой модели пока нет.

MediaTek готовит к выпуску как минимум два новых мобильных чипсета - Dimensity 1100 и 1200


После этого к делу подключился известный знаток слухов Digital Chat Station, который сообщил через Твиттер, что MediaTek Dimensity 1100 будет производиться с использованием 6-нм техпроцесса и окажется оснащен четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex A78, работающими на частоте 2,6 ГГц и реализующими 64-разрядный набор инструкций ARMv8.2-A, а также четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex A55, работающими на частоте 2,0 ГГц и выстроенными как суперскалярный конвейер для декодирования вычислительных инструкций.

По другим источникам, конфигурация нового чипа останется традиционной и будет отвечать схеме «1+3+4». Тактовая частота не превысит 2,6 ГГц, а графический процессор не получит поддержку разгона.

В набор микросхем также войдет ISP, который сможет поддерживать работу датчика основной камеры с разрешением до 108 Мп и обеспечит графический вывод на дисплей с разрешением до Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Будет поддерживаться оперативная память LPDDR4x и работа хранилища данных уровня UFS 3.1.

В целом, все перечисленные характеристики относятся к среднему уровню.



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