Компания Cougar, называющая себя командой, выпускающей «настоящее снаряжение для настоящих геймеров» («Real Gear for Real Gamers»), анонсировала выпуск новой линейки блоков питания VTK, предназначенных для игровых ПК базового уровня. Доступны модели мощностью 400 Вт, 450 Вт, 500 Вт и 550 Вт.
Новые модели оснащаются уже готовой к работе, немодульной кабельной разводкой - все кабели уже подсоединены. Блоки питания предназначены для геймеров, которые хотят построить полноценный игровой компьютер, но ограничены в своем бюджете.
В новых устройствах предусмотрены все необходимые компоненты, которые могут потребоваться для оснащения игрового компьютера с единой шиной питания +12 В. Они отвечают требования эффективности на уровне 80 Plus Bronze.
Блоки питания собраны с использованием высококачественных конденсаторов японского производства. Отношение полезной к полученной мощностей (PFC, Power Factor Correction) составляет до 99%. Имеется защита от повышенного/пониженного напряжения. Блоки защищены от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Охлаждение создается за счет работы оптимизированного вентилятор со стандартным 120-мм диаметром крыльчатки при низком уровне шума. Все четыре модели поставляются с одной 4+4-контактной EPS-вилкой.
Модули мощностью 400 и 450 Вт имеют один 6+2-контактный разъем PCIe, модули мощностью 500 и 550 Вт имеют два разъема. Помимо этого, каждый блок питания оснащен до пяти разъемами питания шины SATA и имеет три 4-контактных разъема Molex.
Компания не раскрыла цены. По мнению экспертов, все четыре модели будут стоить намного меньше 80 долларов (6000 руб.).
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