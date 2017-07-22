РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung Exynos с графикой AMD «положил на лопатки» чип Apple A14 Bionic

31 января 2021, 18:41




Новый мобильный процессор Samsung Exynos 2100 обычно сравнивают с флагманом Qualcomm Snapdragon 888, оценивая их производительность на вычислительных операциях. То же самое наблюдается при сравнении с флагманским процессором Apple A14 Bionic. В обоих случаях преимущество сохраняется на стороне более именитых соперников Samsung. Но южнокорейская компания делает все, чтобы догнать беглецов.

Главный козырь, который стараются разыграть сейчас все стороны - это производительность при выполнении графических операций. Помимо этого, большие надежды возлагаются на поддержку нейросетей и ИИ, но эти направления пока не входят в приоритетные, и эта карта будет разыгрываться, видимо, в будущем.

Новый чип Samsung Exynos с графикой AMD Radeon «положил на лопатки» топовый чип Apple


По слухам, «графическое» направление Samsung развивается на базе применения экспертизы AMD. Как стало известно, Samsung получила лицензию на использование графической архитектуры RDNA. Результаты этого партнерства, как ожидается, можно будет увидеть уже в этом году.

Первые признаки уже просочились из тестовых лабораторий, где пилотные образцы процессоров Exynos на базе архитектуры AMD показали более высокие результаты, чем чипы Snapdragon. Позднее появились свидетельства того, что процессор Exynos на базе AMD сумел обойти по производительности на графических операциях нынешнего флагмана Apple A14 Bionic.

В ходе обсуждений на южнокорейском форуме Clien стало известно, что у Samsung появился пилотный образец чипа под названием Exynos 9925, с использованием которого были проведены тесты на производительность графических операций. Полученные результаты оказались выше, чем у Apple A14 Bionic (установлен в смартфонах iPhone 12), данные по которому были взяты из базы данных GFXBench, где собираются официальные данные тестирований 3D-графики.

Данные пилотного образца Exynos на базе AMD:

  • Manhattan 3.1: 181.8 Fps
  • Aztec Normal: 138.25 Fps
  • Aztec High: 58 Fps

Данные процессора Apple A14 Bionic, установленного в смартфоне iPhone 12 Pro:

  • Manhattan 3.1: 120.8 Fps
  • Aztec Normal: 80.0 Fps
  • Aztec High: 30.0 Fps

Samsung и AMD могут анонсировать выпуск новых процессоров уже во 2 кв. 2021 года. Их запуск в массовое производство может быть отложен на 3 кв. Многие эксперты ожидают увидеть новых чип премиум-класса внутри будущего складного смартфона Galaxy Z Fold 3.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Чипсеты MediaTek Dimensity 700/800 5G бюджетного уровня «откатят» к 10/12-нм технормам
  • Samsung создает «убийцу» Apple A14 Bionic
  • Qualcomm создает Snapdragon SC8280 - прямого конкурента для Apple M1
  • MediaTek готовит к выпуску два новых чипсета - Dimensity 1100 и 1200
  • Samsung объявила об интеграции AMD RDNA в процессоры Exynos 2100 следующего поколения

    • следующая новость
    Сверхсильная 200-мегапиксельная камера появится в смартфоне ZTE Axon 30 Pro

    предыдущая новость
    Четыре новых огромных игровых монитора Acer Nitro EI1 уже в России

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Windows 10 Pro за 935 рублей и другие выгодные предложения от BOBKeys Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    Пожизненная активация Windows 10 для ПК в 2021 году за 935 рублей Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший монитор Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 января, 2021

    Умные очки Xiaomi будут обладать диагностическим и терапевтическим эффектом

    Сверхсильная 200-мегапиксельная камера появится в смартфоне ZTE Axon 30 Pro

    Samsung Exynos с графикой AMD «положил на лопатки» чип Apple A14 Bionic

    29 января, 2021

    Четыре новых огромных игровых монитора Acer Nitro EI1 уже в России

    Новый адаптер Xiaomi способен полностью зарядить смартфон за 23 минуты

    Lenovo показала собственную технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper

    Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

    В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    Xiaomi Mi Air Charge умеет бесконтактно заряжать любые гаджеты в доме

    28 января, 2021

    Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

    Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

    Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

    Meizu готовит к выпуску оригинальные умные часы Meizu Watch

    27 января, 2021

    Intel отдает производство 3-нм чипов в TSMC и начнет выпускать их уже в 2022 году

    Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году

    Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD

    ССЫЛКИ