Новый мобильный процессор Samsung Exynos 2100 обычно сравнивают с флагманом Qualcomm Snapdragon 888, оценивая их производительность на вычислительных операциях. То же самое наблюдается при сравнении с флагманским процессором Apple A14 Bionic. В обоих случаях преимущество сохраняется на стороне более именитых соперников Samsung. Но южнокорейская компания делает все, чтобы догнать беглецов.
Главный козырь, который стараются разыграть сейчас все стороны - это производительность при выполнении графических операций. Помимо этого, большие надежды возлагаются на поддержку нейросетей и ИИ, но эти направления пока не входят в приоритетные, и эта карта будет разыгрываться, видимо, в будущем.
По слухам, «графическое» направление Samsung развивается на базе применения экспертизы AMD. Как стало известно, Samsung получила лицензию на использование графической архитектуры RDNA. Результаты этого партнерства, как ожидается, можно будет увидеть уже в этом году.
Первые признаки уже просочились из тестовых лабораторий, где пилотные образцы процессоров Exynos на базе архитектуры AMD показали более высокие результаты, чем чипы Snapdragon. Позднее появились свидетельства того, что процессор Exynos на базе AMD сумел обойти по производительности на графических операциях нынешнего флагмана Apple A14 Bionic.
В ходе обсуждений на южнокорейском форуме Clien стало известно, что у Samsung появился пилотный образец чипа под названием Exynos 9925, с использованием которого были проведены тесты на производительность графических операций. Полученные результаты оказались выше, чем у Apple A14 Bionic (установлен в смартфонах iPhone 12), данные по которому были взяты из базы данных GFXBench, где собираются официальные данные тестирований 3D-графики.
Данные пилотного образца Exynos на базе AMD:
Manhattan 3.1: 181.8 Fps
Aztec Normal: 138.25 Fps
Aztec High: 58 Fps
Данные процессора Apple A14 Bionic, установленного в смартфоне iPhone 12 Pro:
Manhattan 3.1: 120.8 Fps
Aztec Normal: 80.0 Fps
Aztec High: 30.0 Fps
Samsung и AMD могут анонсировать выпуск новых процессоров уже во 2 кв. 2021 года. Их запуск в массовое производство может быть отложен на 3 кв. Многие эксперты ожидают увидеть новых чип премиум-класса внутри будущего складного смартфона Galaxy Z Fold 3.
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