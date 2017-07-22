РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

03 февраля 2021, 15:30




Датская компания SteelSeries отмечает 20 лет с момента основания. Все эти годы компания занимает лидирующие позиции на рынке периферийных устройств для игр и киберспорта. Многие геймеры считают ее игровым брендом №1 в сегменте игровых гарнитур премиум-класса.

SteelSeries


SteelSeries начала свой путь в Дании в 2001 году с создания инновационного пылезащищённого стеклянного коврика для мыши Icemat, предназначенного для активных геймеров. Это было весьма необычное решение для того времени.

SteelSeries


Основатель компании Джейкоб Вольф-Петерсен (Jacob Wolff-Petersen) был родом из Копенгагена и слыл обычным игроком в Counter-Strike. Он использовал обыкновенный коврик для мыши с покрытием, которое активно собирало пыль. Джейкоб придумал и создал первый в мире стеклянный коврик для мыши с гладкой поверхностью.

В 2002 году новорожденный бренд стал сотрудничать с киберспортсменами, с 2002 года он начал оказывать спонсорскую поддержку киберспортивным мероприятиям, а в 2004 году выпустил свою первую механическую игровую клавиатуру.

SteelSeries


Уже к 2006 году оборудование SteelSeries использовали в шутерах семь из десяти лучших киберспортивных команд мира. На сегодняшний день кибератлеты выиграли со SteelSeries больше призовых денег, чем с любым другим брендом.

SteelSeries


Этишам Раббани (Ehtisham Rabbani), гендиректор SteelSeries, оценивает 25-летний путь развития компании через те инновации, многочисленные изобретения и плодотворное сотрудничество с геймерами-профессионалами, которые были за это время. В 2008 году SteelSeries выпустила первое онлайн программное обеспечение для игровой периферии. В 2018 году под брендом SteelSeries появилась первая игровая аудиосистема класса hi-end, а в 2019 году - первая клавиатура с магнитной регулировкой.

SteelSeries


«Вместе мы создали мировое киберспортивное пространство и активно поддерживали его стремительный расцвет. Мы стремимся к новым победам с нашими передовыми устройствами и программным обеспечением, которые в ближайшие годы будут задавать тренды для отрасли», - отметил Раббани.

Сегодня SteelSeries обладает четырьмя десятками патентов, стремится объединять в своих устройствах качество и надёжность, оставаясь в рамках простого, современного дизайна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Google закрывает студии разработки потоковых игр для сервиса Stadia
  • Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена
  • Razer анонсировал геймерские маски от COVID-19 и дизайнерское игровое кресло нового поколения
  • Lenovo анонсировала карманный ПК-геймпад ПК LAVIE MINI
  • Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell

    • предыдущая новость
    Внешний SSD-накопитель ADATA SE900G отличается яркой RGB-подсветкой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 85t: лучшая альтернатива Apple AirPods Pro Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 85t Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 февраля, 2021

    Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

    Внешний SSD-накопитель ADATA SE900G отличается яркой RGB-подсветкой

    Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году

    Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon

    Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу

    2 февраля, 2021

    OPPO запатентовала выдвижную зеркальную конструкцию с круговым обзором

    Патенты Google раскрыли внешний вид складного смартфона Google Pixel Foldable

    In Win выпустил корпус «весь в белом» - Case 216 Mid-Tower

    ADATA анонсировала eMMC-модуль IEM5141A промышленного уровня

    Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP

    В 2021 году Visionox выпустит 5 млн AMOLED-панелей для Huawei и 10 млн для Honor

    Google закрывает студии разработки потоковых игр для сервиса Stadia

    AMD готова перевести производство графических и гибридных процессоров из TSMC в Samsung

    1 февраля, 2021

    AMD подала патент на аппаратный ускоритель для машинного обучения

    Thermaltake выпустил тонкий кулер UX210 ARGB башенного типа

    Эфирные российские радиостанции пришли в умные устройства Сбера

    Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»

    Huawei, Xiaomi, SMIC и другие создают Национальный комитет по стандартизации полупроводников в Китае

    Новый Huawei Mate X2 избавится от складки на месте сгиба экрана

    Samsung Display начнет выпускать сворачиваемые и раздвижные дисплеи в 2021 году

    ССЫЛКИ