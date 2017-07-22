Датская компания SteelSeries отмечает 20 лет с момента основания. Все эти годы компания занимает лидирующие позиции на рынке периферийных устройств для игр и киберспорта. Многие геймеры считают ее игровым брендом №1 в сегменте игровых гарнитур премиум-класса.
SteelSeries начала свой путь в Дании в 2001 году с создания инновационного пылезащищённого стеклянного коврика для мыши Icemat, предназначенного для активных геймеров. Это было весьма необычное решение для того времени.
Основатель компании Джейкоб Вольф-Петерсен (Jacob Wolff-Petersen) был родом из Копенгагена и слыл обычным игроком в Counter-Strike. Он использовал обыкновенный коврик для мыши с покрытием, которое активно собирало пыль. Джейкоб придумал и создал первый в мире стеклянный коврик для мыши с гладкой поверхностью.
В 2002 году новорожденный бренд стал сотрудничать с киберспортсменами, с 2002 года он начал оказывать спонсорскую поддержку киберспортивным мероприятиям, а в 2004 году выпустил свою первую механическую игровую клавиатуру.
Уже к 2006 году оборудование SteelSeries использовали в шутерах семь из десяти лучших киберспортивных команд мира. На сегодняшний день кибератлеты выиграли со SteelSeries больше призовых денег, чем с любым другим брендом.
Этишам Раббани (Ehtisham Rabbani), гендиректор SteelSeries, оценивает 25-летний путь развития компании через те инновации, многочисленные изобретения и плодотворное сотрудничество с геймерами-профессионалами, которые были за это время. В 2008 году SteelSeries выпустила первое онлайн программное обеспечение для игровой периферии. В 2018 году под брендом SteelSeries появилась первая игровая аудиосистема класса hi-end, а в 2019 году - первая клавиатура с магнитной регулировкой.
«Вместе мы создали мировое киберспортивное пространство и активно поддерживали его стремительный расцвет. Мы стремимся к новым победам с нашими передовыми устройствами и программным обеспечением, которые в ближайшие годы будут задавать тренды для отрасли», - отметил Раббани.
Сегодня SteelSeries обладает четырьмя десятками патентов, стремится объединять в своих устройствах качество и надёжность, оставаясь в рамках простого, современного дизайна.
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