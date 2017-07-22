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Hyundai выходит из проекта по созданию Apple Car

08 февраля 2021, 09:50




Компании Hyundai и Kia выступили с сенсационным заявлением. Они сообщили, что компания Hyundai завершила переговоры с Apple, касающиеся производства «автономного электромобиля будущего» - Apple Car. Apple рассматривает этот проект как будущее мирового автомобильного производства, и отводит своему автономному транспортному средству роль технологического лидера. По неизвестной причине переговоры с Hyundai прекращены.

Apple


Напомним, что информация о переговорах между Hyundai и Kia, с одной стороны, и Apple, с другой, долгое время относилась к строжайшей коммерческой тайне. Только в январе стало известно, что Hyundai Motor ведет переговоры с Apple о реализации этого амбициозного проекта. Информацию подтвердила сама компания Hyundai. Ожидалось, что к концу марта сделка по производству Apple Car будет подписана. THG.ru сообщал об этом.

Сообщалось, что электромобили Apple Car будут производиться на сборочном заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия, что сулило огромные инвестиции в этот проект на территории США и было в русле проводимой там сейчас национальной политики. Сообщалось, что уже к 2024 году объем производства может достигнуть 100 000 автомобилей. Объем инвестиций со стороны Apple оценивался в 3,6 млрд долларов.

Выбор именно Hyundai-Kia объяснялся не только известностью бренда, но и передовыми технологическими наработками этой компании, которые были продемонстрированы в прошлом году и получили одобрение со стороны отрасли. Сообщалось, что Apple планирует запустить совместное производство Apple Car с Hyundai в 2024 году, но точные сроки могли быть уточнены.

Но оказалось, что случился полный разворот. Всего пару дней назад появились слухи, что компании, возможно, приостановят переговоры. Теперь Hyundai официально подтвердила, что не будет участвовать в этом проекте.

Как сообщает Hyundai, предложение от Apple было для нее не единственным. Оказывается, Hyundai и Kia получили запросы сразу от нескольких компаний (их названия не разглашаются) на разработку беспилотных электромобилей. Окончательного решения пока не принято, поскольку переговоры находятся на ранней стадии обсуждения. Но переговоры с Apple уже прекращены.

Известно, что Apple также одновременно вела переговоры, как минимум, с шестью японскими автопроизводителями. Статус этих переговоров пока неизвестен, но говорить о крахе проекта Apple Car пока явно преждевременно.

Если подытожить, Apple не отказывалась от своих планов начать производство коммерческих электромобилей к 2024 году. Но многие оценивали и продолжают оценивать этот график как слишком оптимистичный. Они считают, что на запуск проекта Apple Car потребуется не менее 5-7 лет. Поэтому интрига сохраняется.



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