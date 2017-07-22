Внутри умных колонок Acer AOPEN спрятались проекторы. Благодаря их компактности, выражение «кинотеатр в кармане» приобретает реальный смысл. Компания Acer представила на российском рынке линейку портативных проекторов AOPEN, в которых постаралась совместить два главных признака - удобство применения и компактность/мобильность.
В линейке четыре модели: Acer AH15, AV10, AV10a и PV10.
Acer AH15
За компактность отвечает удачно выбранный форм-фактор. По своему внешнему виду три модели - Acer AH15, AV10, AV10a - больше похожи на Bluetooth-колонки. Они совмещают в себе обе функции в одном корпусе благодаря встроенным 5-ваттным стереодинамикам. Четвертая модель Acer PV10 больше похожа на традиционный проектор, но ее компактность и портативность настолько хороши, что она не уступает свои «братьям». Зато следование «классическому» форм-фактору добавляет сильные технические возможности.
Acer AH15
Компактность дает свои преимущества. Такие проекторы удобно взять с собой в гости и устроить с друзьями совместный просмотр фильмов в любом удобном месте. Наличие собственных динамиков и поддержка беспроводного подключения к источникам изображения, включая смартфоны и планшеты, сводит к минимуму время настройки. Проекторы практически сразу готовы к работе.
Для проводного подключения предоставлен полный набор портов: USB Type-C (с возможностью зарядки), HDMI и USB (Type A). Доступен вариант автономного воспроизведения видео, если воспользоваться специальным картридером на задней панели, поддерживающим карты формата Micro SD и SDHC.
Acer V10
Acer AH15 проецирует изображение в разрешении 720p (1280x720 пикселей), модели AV10 и AV10a поддерживают разрешение 480p (854x480 пикселей). Контрастность составляет 10 000:1, яркость - 150 люмен, обеспечивается 85% охват пространства NTSC.
Несмотря на встроенный аккумулятор (4000 мАч в AH15 и AV10, 8000 мАч в AV10a, 9 000 мАч в PV10), новинки весят менее 750 гр. Срок службы лампы во всех моделях равен 30 000 ч.
Acer V10
Acer AV10a является еще и «умным» проектором. Он способен скачивать приложения для просмотра ТВ-шоу и фильмов через предустановленный маркет Aptoide TV APP.
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