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Acer представила 34-дюймовый монитор Predator X34GS для геймеров

16 февраля 2021, 08:52




Компания Acer представила 34-дюймовый игровой монитор Predator X34GS для профессиональных геймеров. Монитор стоит больших денег, и его рекомендованная Acer цена в рознице составляет от 99 990 рублей. С другой стороны, он предлагает разрешение UltraWide QHD (3440x1440 пикселей), что выводит игры на новый уровень. Модель уже удостоена награды Taiwan Excellence 2021.

игровой 34-дюймовый монитор Predator X34GS


Геймерский подход начинается уже в дизайне: огромный безрамочный изогнутый экран охватывает всё поле зрения игрока. Технология ZeroFrame позволяет наслаждаться графикой в современных играх, не отвлекаясь на границы, игрок получает возможность «погружаться» в игру целиком, а не быть ее зрителем.

игровой 34-дюймовый монитор Predator X34GS


Радиус изгиба экрана составляет 1900R. Это немного больше, чем «классические» 1800R, чем создается дополнительное преимущество. Частота обновления 100 Гц с возможностью увеличения до 180 Гц (оверклокинг) гарантируют хорошую играбельность. Время отклика GtG до 0.5 мс с функцией LCD Overdrive органично дополняют геймерский комплект впечатлений. Качество цветопередачи характеризуется 98% охватом пространства DCI-P3 и поддержкой технологии Vesa Certified DisplayHDR 400. Такое сочетании конструкции и курватуры 1900R, с цветовым охватом и производительностью позволяют полностью сосредоточиться на изображении и забыть об отвлекающих факторах.

игровой 34-дюймовый монитор Predator X34GS


Матрица IPS обеспечивает углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали. При таких широких углах обзора это гарантирует отсутствие эффекта смазывания. При соотношении сторон 21:9 и эффекте погружения, поддержке HDR-контента и функции расширенного контраста достигается глубокий черный цвет, четкие оттенки белого и яркие цвета при просмотре динамичного контента под любым углом.

игровой 34-дюймовый монитор Predator X34GS


Для любителей устройств «всё в одном» монитор оборудован мощными 7 Вт динамиками и USB-концентратором, к которому можно подключить смартфон, джойстик или внешний жёсткий диск. В дополнение к портам DisplayPort и HDMI можно использовать порты Type-C, в том числе для подачи питания на другие устройства.

Для удобства настройки использована стильная «птичья лапа» стойки Predator X34GS. Она поддерживает возможность изменения высоты экрана над столом (до 130 мм), его наклона и поворота.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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