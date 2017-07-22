Компания Acer представила 32-дюймовый игровой монитор Predator XB323UGX на IPS-матрице с технологией Agile-Splendor, которая обеспечивает углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали. Геймерский рационализм здесь чувствуется во всем. Компания постаралась обеспечить точность цветопередачи на критических углах обзора, не увлекаясь неправдоподобными вариантами участия в игровом процессе, «стоя в стороне» от экрана.
Новинка предназначена для хардкорных геймеров и киберспортсменов, которым важна победа. Новый монитор позволяет найти ответы на вопросы, какую производительность можно считать действительно высокой, какую диагональ действительно внушительной, какую поддержку игровых технологий действительно современной.
Прежде чем искать ответы на эти вопросы, надо сразу ответить на главный: какую цену геймер готов заплатить за действительно геймерский уровень дисплея. Acer задает отметку на уровне 89 990 рублей и выше. Именно столько будет составлять рекомендованная цена Predator XB323UGX на российском рынке.
Разрешение нового «удальца» соответствует уровню WQHD (2560х1440 пикселей). Монитор соответствует уровню DisplayHDR 600 в сертификационных тестах Vesa с максимальной яркостью экрана до 600 нит. Он обеспечивает 99% охват гаммы Adobe RGB, что гарантирует насыщенность и естественность оттенков в играх и фильмах.
Частота обновления экрана разогнана до 270 Гц, время отклика снижено до 0,5 мс. Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNCTM, обеспечивающую синхронизацию частоты обновления видеокарты и монитора. Это потребуется для обеспечения высокой плавности при смене кадров, что обеспечивает отсутствие разрывов и отвлекающих внимание «лесенок», когда движущиеся объекты расплываются и оставляют за собой шлейф. Acer старалась добиться состояния полной «синхронизации» действий игрока и их отображения на экране.
Дизайн Predator XB323UGX выдержан в полном соответствии с фирменным стилем Predator. Если геймер стремится получить тонкие рамки Zero Frame, хочет видеть острые углы треугольной стойки и ощущать бьющуюся через край энергию хищной охоты - это его стиль.
Стойка Predator XB323UGX поддерживает возможность поднимать экран на высоту до 125 мм над столом, наклонять его вперёд и назад и поворачивать в стороны. Это помогает собрать геймерскую видеосистему из нескольких безрамочных мониторов и добиться футуристичного внешнего вида, соответствующего геймерской эргономике.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".