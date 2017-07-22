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TSMC начнет производство 3-нм процессоров для Apple уже к концу 2021 года

03 марта 2021, 11:29




По слухам, тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ведущий в мире поставщик полупроводниковых изделий, планирует начать производство матриц по 3 нм технологическому процессу уже к концу 2021 года. Эта информация имеет важное значение для рынка. Главный конкурент TSMC, компания Samsung, сообщила, что ей пришлось отложить начало выпуска 3-нм продуктов на 2022 год из-за пандемии.

Точная дата начала выпуска крупносерийных партий полупроводниковых 3-нм матриц на производственных мощностях TSMC пока неизвестна. Согласно опубликованным неофициальным данным, запуск намечен на вторую половину этого года.

TSMC


Сообщается, что уже в первые месяцы TSMC сможет обеспечить объемы производства на уровне около 30 000 пластин в месяц. Если рассматривать более отдаленную перспективу, то в 2023 году объем выпуска 3-нм пластин должен достигнуть 105 000 штук в месяц.

Для сравнения приводятся показатели выпуска полупроводниковых пластин на базе 5 нм техпроцесса. В настоящее время объемы выпуска таких изделий составляет 105 000 пластин в месяц. Объем выпуска 90 000 пластин в месяц был достигнут всего несколько месяцев назад, в IV кв. 2020 года.

Крупнейшим заказчиком пластин на базе 3-нм узла является Apple, которая уже выкупила большую часть первых поставок TSMC.



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